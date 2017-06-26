Нижегородская администрация приняла постановление о развитии застроенной территории в районе ул.Новикова-Прибоя Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация приняла постановление о развитии застроенной территории в районе ул.Новикова-Прибоя. Об этом сообщается на официальном сайте горадминистрации 29 июня 2017 года.



Постановление о развитии застроенной территории (РЗТ) подписал и.о. сити-менеджера Сергей Миронов 28 июня 2017 года. Речь идёт об участке площадью 1,2 га в границах улиц Героя Попова, Новикова-Прибоя и Грекова. Сносу либо реконструкции в рамках развития этих территорий подлежит д.13 по ул.Героя Попова.



Напомним, что 16 июня горадминистрация приняла постановления о развитии застроенных территорий в районе пр.Молодёжный и ул.Искры.



Ранее сообщалось, что всего в 2017 году планируется провести 53 аукциона по развитию застроенных территорий в Нижнем Новгороде. 11 территорий из 53 будут разыграны по программе волнового переселения. Ожидаемая сумма поступлений в бюджет - 218 млн рублей.



Напомним также, что в декабре 2016 года Законодательное собрание Нижегородской области одобрило возврат градостроительных полномочий муниципалитетам с областного уровня. С 1 января 2015 года по декабрь 2016 года эти полномочия находились на уровне областного правительства.