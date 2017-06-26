Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
29 июня 2017 11:35  [9] Нижегородская администрация приняла постановление о развитии застроенной территории в районе ул.Новикова-Прибоя
29 июня 2017 11:28  [23] "Сергей Кучин: "Количество киосков прессы в городе не соответствует постановлению Правительства РФ", - анонс газеты НР
29 июня 2017 09:43  [75] Депутат Госдумы Наталья Назарова провела встречу с жителями в Кулебакском районе Нижегородской области
29 июня 2017 09:09  [495] Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев отмечает юбилей
28 июня 2017 18:56  [252] Росимущество передало Нижегородской епархии четыре объекта на территории Благовещенского монастыря
28 июня 2017 17:35  [197] Депград Нижегородской области намерен провести международный конкурс по разработке концепции развития Стрелки
28 июня 2017 17:24  [371] "Решив сохранить конструкции пакгаузов, Шанцев в преддверии своего дня рождения сделал городу подарок", - Александр Сериков
28 июня 2017 17:07  [172] "Ценность металлоконструкций на Стрелке неразрывно связана с историей нижегородского порта", - Марина Игнатушко
28 июня 2017 16:30  [232] Нижегородские диетологи рекомендуют употреблять не более одного стаканчика мороженого в день
28 июня 2017 16:25  [138] ТПП предложит ЗС НО изменить регламент по нестационарным торговым объектам для увеличения числа киосков печати
Общество

Нижегородская администрация приняла постановление о развитии застроенной территории в районе ул.Новикова-Прибоя

29 июня 2017 11:35  [9] Общество

Фото: Яндекс-Карты

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация приняла постановление о развитии застроенной территории в районе ул.Новикова-Прибоя. Об этом сообщается на официальном сайте горадминистрации 29 июня 2017 года.

Постановление о развитии застроенной территории (РЗТ) подписал и.о. сити-менеджера Сергей Миронов 28 июня 2017 года. Речь идёт об участке площадью 1,2 га в границах улиц Героя Попова, Новикова-Прибоя и Грекова. Сносу либо реконструкции в рамках развития этих территорий подлежит д.13 по ул.Героя Попова.

Напомним, что 16 июня горадминистрация приняла постановления о развитии застроенных территорий в районе пр.Молодёжный и ул.Искры.

Ранее сообщалось, что всего в 2017 году планируется провести 53 аукциона по развитию застроенных территорий в Нижнем Новгороде. 11 территорий из 53 будут разыграны по программе волнового переселения. Ожидаемая сумма поступлений в бюджет - 218 млн рублей.

Напомним также, что в декабре 2016 года Законодательное собрание Нижегородской области одобрило возврат градостроительных полномочий муниципалитетам с областного уровня. С 1 января 2015 года по декабрь 2016 года эти полномочия находились на уровне областного правительства.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
SM Day
Фотофакт
26 июня 2017Свалка мусора на ул.Большая Покровская в Нижнем Новгороде ликвидирована

Анастасия Плужникова

Водоканал
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph