Пять человек погибли в результате пожаров в Нижегородской области за сутки 4 июля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пять человек погибли в результате пожаров в Нижегородской области за сутки 4 июля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Около 21:00 произошёл пожар в личном жилом доме на ул. Напольной в Городце. На месте пожара было обнаружено тело погибшей 59-летней хозяйки дома. В результате пожара сгорел дом на площади 150 кв.метров. По предварительным данным, пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём.

Ещё один личный жилой дом сгорел в этот же день в селе Елховка Спасского района. На месте пожара было обнаружено тело погибшего 51-летнего хозяина дома. В результате пожара сгорел дом и надворные постройки на общей площади 72 кв.метра. Предположительно, к пожару привела неосторожность при курении погибшего мужчины.

Кроме того, в этот же день два пожара со смертельным исходом произошли в Нижнем Новгороде. При пожаре в пятиэтажном доме в Московском районе погиб 81-летний мужчина и пострадала его жена. Ещё двое неизвестных мужчин погибли при пожаре в строительной бытовке в Канавинском районе.