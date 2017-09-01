Наиболее читаемые новости на НИА "Нижний Новгород" в августе 2017 года

Наиболее читаемые новости на НИА "Нижний Новгород" в августе 2017 года.

Самой читаемой в августе стала новость о происшествиях. Больше всего просмотров набрало сообщение о задержке поездов из-за эвакуации Московского вокзала 3 августа. Оно и понятно: сезон отпусков и людям интереснее, вовремя ли уйдет их поезд, чем, например, новости о событиях в городе.

А те, кто в этом городе остался, следят за новостями о ремонте дорог и перекрытием этих самых дорог. Ремонтная кампания в преддверии Чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде проходит масштабная, осваиваются более 2 млрд рублей, поэтому, если вовремя не узнать, какие "сюрпризы" дорожники подготовили тебе сегодня, можно надолго встрять в пробку и второпях потом искать пути объезда.

Многие жители Нижнего Новгорода, судя по количеству просмотров новости, ждут, что подготовка города к ЧМ обернется чем-нибудь хорошим лично для них. Например, будет отремонтирован фасад их дома. Горадминистрация подсчитала, что на пути следования клиентских групп FIFA находятся около тысячи домов, и фасады 70% из них пока оставляют желать лучшего.

Одной из самых популярных новостей в августе, естественно, стала новость о повышении стоимости проезда с 20 до 28 рублей в Нижнем Новгороде. Повышения ждали еще с конца 2016 года, но горадминистрация каждый раз говорила, что вопрос будет окончательно решен только после начала обновления парка муниципальных пассажирских предприятий и внедрения новой маршрутной сети. В итоге в августе власти сделали горожанам сюрприз, объявив о новых тарифах за день до их введения. Обновленная маршрутная сеть в городе вводится пока со скрипом. Остается надеяться, что новые муниципальные автобусы, которые с 1 сентября должны выйти на линии, вселят в граждан уверенность, что плату за проезд, до окончания внедрения новой маршрутной схемы, увеличили обоснованно.

В политике хорошо читаемыми стали новости по выборы. В 2017 году крупных выборов в регионе нет, они проходят в ряде муниципалитетов области, а также довыборы по трем округам в Нижнем Новгороде. Традиционно кандидаты оспаривают выдвижение друг друга. Самой читаемой стала новость о том, что бывший депутат Гордумы от ЛДПР Сергей Бровкин подал апелляцию на решение суда о снятии его с выборов. К слову, апелляцию он выиграл, и областной суд его восстановил.

Горьковский автозавод в августе попал в самые читаемые новости дважды. Прежде всего, в связи с тройным убийством, произошедшим 23 августа. Работник предприятия подозревается в убийстве знакомой и еще двоих сотрудников, а также ранении двух человек ножом. Предварительной причиной произошедшего следователи называют ревность. Вторая новость стала самой читаемой в рубрике "Бизнес": Škoda намерена начать выпуск модели Kodiaq на площадке Группы ГАЗ в Нижнем Новгороде в 2018 году.

В экономике наиболее значимой стала новость о том, что правительство РФ включило строительство Нижегородского гидроузла в схему территориального планирования. О принятии решения о строительстве гидроузла с совмещенным мостом через Волгу в Балахнинском районе в минтранспорта РФ сообщали еще в 2003 году, но за прошедшие 14 лет реализация проекта по разным причинам откладывалась.

Среди культурно-массовых событий в прошедшем месяце наших читателей больше всего заинтересовал фоторепортаж о празднике в честь Дня ВДВ.