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Происшествия

Нижегородец подозревается в незаконной банковской деятельности с доходом в 6 млн рублей

01 сентября 2017 12:01  [832] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородец подозревается в незаконной банковской деятельности с доходом в 6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области 1 сентября 2017 года.

Согласно информации, прокуратура Ленинского района взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч.1 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности).

По версии следствия, житель Нижнего Новгорода с февраля 2016 по май 2017 года без регистрации и лицензии осуществлял незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств. В результате им получен незаконный доход на общую сумму более 5 млн 900 тысяч рублей.

Как сообщает прокуратура, санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.

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