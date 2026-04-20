Оператор АЗС в Павлове получил ожоги, посветив зажигалкой в шахту

Оператор АЗС в Павлове получил тяжелые ожоги при вспышке паров топлива. Об этом сообщили в Гострудинспекции в Нижегородской области.

Несчастный случай произошел ночью 11 апреля на АЗС на улице Вокзальной. Оператор третьего разряда, находясь на ночной смене, зашел в зону топливного резервуарного парка. Там он открыл крышку шахты и решил посветить зажигалкой. Из-за открытого огня вспыхнули пары топлива, в результате чего мужчина получил ожоги.

У пострадавшего диагностированы ожоги электрической дугой и пламенем лица и головы, а также другие тяжелые травмы.

Трудинспекция проводит расследование, в ходе которого предстоит выяснить причины случившего и найти ответственных.

