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Происшествия

Три человека госпитализированы после столкновения иномарки с двумя большегрузами в Нижегородской области

07 сентября 2017 12:48  [82] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Три человека госпитализированы после столкновения иномарки с двумя большегрузами в Нижегородской области 6 сентября 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 04:40 на 482 км автодороги Москва – Уфа в Лысковском районе. Согласно информации, 34-летний водитель большегрузного автомобиля Kenworth допустил занос полуприцепа и совершил столкновение со встречным автомобилем Hyundai, после чего Hyundai врезался в грузовик DAF.

В результате ДТП 32-летний водитель и два пассажира Hyundai – женщины 20 и 47 лет – были госпитализированы с сочетанными травмами.

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