Задержки рейсов начались в нижегородском аэропорту из-за эвакуации Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Задержки рейсов начались в нижегородском аэропорту из-за эвакуации. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ОАО "Международный аэропорт Нижний Новгород".

По данным на 14:30, задерживается отправление борта O7-66 авиакомпании "Оренбуржье", следующего из Нижнего Новгорода в Киров. Ожидаемое время отправления в 14:50, прибытие в 16:40.

Согласно информации, все пассажиры позднее будут отправлены своими рейсами. На время задержки пассажиры будут обеспечены всем необходимым.



Напомним, к настоящему моменту известно о сообщениях о минировании здания аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО и облправительства, Заксобрания, администрации города и Гордумы, избиркома, а также школ Нижнего Новгорода. Экстренные службы полностью оцепили Нижегородский кремль.



Также эвакуированы пассажиры нижегородского аэропорта, и трех железнодорожных вокзалов.