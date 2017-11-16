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Политика

Депутат Думы Нижнего Новгорода Надежда Мельникова возглавила местное отделение "Единой России" в Ленинском районе

23 ноября 2017 19:00  [84] Политика
Надежда Мельникова

Надежда Мельникова

Фото: сайт Думы Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Депутат нижегородской Гордумы, гендиректор ЗАО "Производственно-строительная фирма "Техкомплектстрой" Надежда Мельникова возглавила местное отделение "Единой России" в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил представитель НРО партии.

Учредительная конференция местного отделения состоялась 23 ноября 2017 года. Руководителем избрана Мельникова, ранее являвшаяся секретарем координационного совета первичных отделений в Ленинском районе.

"На пост также выдвигалась Ангелина Потапова, за которую проголосовали восемь делегатов, за Мельникову – 56", - добавил собеседник агентства.

Напомним, что учредительные конференции восьми местных отделений НРО "ЕР" проходили в районах 17 - 23 ноября. Депутат Заксобрания Юрий Балашов возглавил местное отделение в Советском районе Нижнего Новгорода, глава Прикского района Виталий Ковалев – в Приокском, депутат Заксобрания Нижегородской области Владимир Солдатенков – в Автозаводском, депутат Думы Нижнего Новгорода Станислав Прокопович - в Московском, депутат Шамиль Аляутдинов – в Нижегородском, Дмитрий Сивохин – в Сормовском и и.о. главы Канавинского района Михаил Шаров – в Канавинском.

Таким образом, учредительные конференции местных отделений "Единой России" и избрание их глав состоялись во всех восьми районах Нижнего Новгорода.

13 октября 2017 года Генсовет "Единой России" одобрил расформирование местного отделения в областном центре. Секретарем отделения являлась глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко. Вместо городского отделения статус местных получили восемь районных.

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