ГК "Мегаполис" выполнит праздничное оформление Нижнего Новгорода флагштоками к ЧМ-2018 Общество

Эмблема ЧМ по футболу 2018

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

ООО ГК "Мегаполис" (Санкт-Петербург) выполнит праздничное оформление Нижнего Новгорода флагштоками к ЧМ-2018. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.



Согласно информации, компания стала единственной, кто подал заявку на участие в соответствующем аукционе, назначенном на 15 декабря. Заявка соответствовала всем необходимым требованиям. В связи с этим компания была признана победителем. Цена контракта составляет 3,3 млн рублей. До 1 июня 2018 года подрядчик должен будет смонтировать на территории города комплект из 200 флагштоков с кронштейном для крепления на опоры моста с учетом ветронагрузки. Источник финансирования – бюджет города на 2017 и 2018 годы.



Напомним, также ГК "Мегаполис" получила право украсить Нижний Новгород к новогодним праздникам на 13,1 млн рублей. Этот же подрядчик в сентябре выиграл аукцион на право украшения города световыми консолями и символикой ЧМ.



Напомним также, что ГК "Мегаполис" выполняла работы по украшению Нижнего Новгорода к Новому году в 2015 и 2016 годах.



СПРАВКА:

Учредителем ООО "Группа компаний Мегаполис" являются Тагир Хусаинов и Андрей Береговой. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий.