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Политика

Замглавы администрации Дзержинска предъявлено обвинение в нецелевом расходовании средств при ликвидации "Белого моря"

28 декабря 2017 10:58  [437] Политика
Александр Кабанов

Александр Кабанов

Фото: dzertv.ru

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Заместителю главы администрации Дзержинска Нижегородской области Александру Кабанову предъявлено обвинение в нецелевом расходовании средств при ликвидации шламонакопителя "Белое море". Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе администрации 28 декабря 2017 года.

По словам собеседника агентства, это произошло 26 декабря вечером. При этом позиция администрации остается прежней и заключается в том, что факт нецелевого расходования денег не имел места, и никакого ущерба нанесено не было. В обвинительном акте следствия, по информации пресс-службы, также не указана потерпевшая сторона. Мера пресечения чиновнику пока не избрана.

Напомним, о возбуждении уголовного дела из-за нецелевого расходования средств при ликвидации "Белого моря" стало известно в начале июля 2017 года. По версии следствия, в 2016-2017 годах 65 млн рублей из денег, выделенных по целевому назначению, были израсходованы горадминистрацией на цели, не связанные с ликвидацией шламонакопителя. В конце июля Александр Кабанов был задержан, однако позже его отпустили без предъявления обвинения.

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