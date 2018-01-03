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Общество

Нижегородская администрация планирует подать иск к подрядчику строительства тренировочной площадки к ЧМ на базе ДЮСШ "Мещера"

15 января 2018 18:11  [208] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация планирует подать иск к подрядчику строительства тренировочной площадки к ЧМ на базе ДЮСШ "Мещера". Об этом заявил директор департамента строительства Юрий Щеголев на совместном заседании комиссий Гордумы 15 января 2018 года.

На сегодняшнем заседании было озвучено, что 15 млн рублей со строительства детсада по ул. Бурнаковская будут перераспределены на завершение строительства тренировочной площадки на базе ДЮСШ "Мещера".

"Тренировочная площадка входит в список объектов к ЧМ, и ее необходимо ввести в эксплуатацию. В прошлом году подрядчик сорвал сроки, федеральные деньги не были освоены. На сегодняшний день готовится иск к нему на возмещение ущерба", - рассказал Щеголев.

Он также добавил, что мэрия направит заявку в область о повторном выделении средств на достройку тренировочной площадки.

Напомним, что подрядчиком является ООО "АрмСтрой". Работы должны были быть завершены до 29 декабря 2017 года.

Ранее сообщалось, что врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин не исключает расторжения контракта с подрядчиком по строительству детсада в нижегородском микрорайоне "Бурнаковский" в случае несоблюдения сроков. Согласно документации, детский сад должен быть построен до 20 октября 2018 года.

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