Горадминистрация анонсировала начало строительства транспортной развязки на ул. Должанской в Нижнем Новгороде на 2018 год Общество

Александр Герасименко Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Горадминистрация анонсировала начало строительства транспортной развязки на ул. Должанской в Нижнем Новгороде на 2018 год. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил замглавы горадминистрации Александр Герасименко 19 января.



По его словам, на данный момент разработанная проектно-сметная документация по строительству двухуровневой развязки на месте "Гордеевского виадука" проходит процедуру согласования в администрации Нижнего Новгорода. Он отметил, что строительство предполагается начать уже в первой половине 2018 года.



Ранее сообщалось, что нижегородская администрация планирует вернуть автостанцию "Канавинская" региону после перевода всех маршрутов на транспортно-пересадочный узел. Напомним, что с 20 января 2018 года на ТПУ "Канавинский" будут перенесены внутриобластные междугородные и пригородные автобусные маршруты, отправляющиеся с автостанции "Канавинская" и от остановочного пункта "тоннель Московского вокзала", в том числе маршруты Борского, Балахнинского и Дзержинского направлений. Перевод межрегиональных маршрутов планируется завершить до 31 мая.



Как сообщил агентству источник в горадминистрации, вероятно, что после перевода всех маршрутов автостанция будут подготовлена к сносу в связи с планирующимся строительством новой транспортной развязки на месте "Гордеевского виадука". По информации МКУ "ГУММиД", в настоящее время разработана проектная документация на строительство объекта "Транспортная развязка на ул. Должанская в Канавинском районе". На проект имеется положительное заключение госэкспертизы, полученное в 2014 году. Новая двухуровневая транспортная развязка включает в себя: строительство путепровода через железную дорогу (предусматривает пропуск четырёх полос движения автотранспорта и двух трамвайных путей), реконструкцию съездов на улицы Гордеевская, Советская, Мурашкинская, Должанская, Московское шоссе, а также строительство проезда вдоль железнодорожной линии под первым пролетом от пл. Революции на ул. Мурашкинская к ул. Акимова в микрорайон "Мещерское озеро" общим протяжением около 2,6 км, строительство 11 подпорных стен протяжением около 1км, пешеходный проход в насыпи тоннельного типа. В соответствии с проектом существующий путепровод будет разобран, также сносу подлежат здание автостанции "Канавинская" и прилегающие строения. Стоимость объекта в текущих ценах составляет около 6,765 млрд рублей.