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Общество

ООО "ННПП" и НГСХА начали совместную работу по устранению неприятного запаха от свинокомплекса в Вадском районе

02 мая 2017 14:17  [93] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

ООО "ННПП" (входит в норвежский холдинг Russian Baltic Pork Invest) и Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия начали совместную работу по устранению неприятного запаха от свинокомплекса в Вадском районе Нижегородской области. Об этом исполнительный директор ООО "ННПП" Ильдар Набиев сообщил журналистам 2 мая 2017 года.

По его словам, эту работу компания начала в связи с жалобами граждан. "Запах действительно есть, но превышений по нормативам нет. Сейчас мы занимаемся исследованиями и будем продолжать работать в этом направлении", - сказал Набиев.

В свою очередь проректор НГСХА Елена Дабахова подчеркнула, что запах не является постоянным и иногда он не ощущается совсем.

"Сейчас мы вместе пытаемся решить эту проблему. Например, руководство компании приняло решение в этом году исключить поля, примыкающие к селу Тилинино (Перевозский район, село расположено вблизи свинокомплекса – прим. НИА "Нижний Новгород") из тех территорий, на которых осуществляется утилизация навоза. Также было принято решение учитывать при утилизации розу ветров и вообще направление ветра. Такие мероприятия позволят частично решить эту проблему", - отметила Дабахова.

Она сообщила, что, кроме того, сейчас ведётся научно-исследовательская работа по созданию биологических препаратов, которые сократят срок ферментации навоза и позволят сократить объемы азотсодержащих выбросов.

Напомним, компания RBPI намерена ввести в эксплуатацию второй свинокомплекс в Нижегородской области в 2018 году. Он будет расположен вблизи села Халязино Большемурашкинского района.

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