RBPI намерена ввести в эксплуатацию второй свинокомплекс в Нижегородской области в 2018 году Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Компания Russian Baltic Pork Invest (Норвегия) намерена ввести в эксплуатацию второй свинокомплекс в Нижегородской области в 2018 году. Об этом гендиректор RBPI Томас Ногаард сообщил журналистам 2 мая 2017 года.



По его словам, инвестиции в строительство комплекса составят 3,7 млрд – 4 млрд рублей. Будет создано 165 рабочих мест. "Но это только непосредственно на нашей ферме. Помимо этого, на смежной территории у нас будут поставщики, субподрядчики, то есть получается, что мы даем рабочие места людям там, где сейчас проблемы с занятостью. И это работа с хорошей зарплатой – порядка 30-35 тысяч рублей в месяц", - отметил Ногаард. Он добавил, что на полную мощность комплекс должен будет заработать в 2019 году.



Напомним, второй свинокомплекс инвестор строит в районе села Халязино Большемурашкинского района. Ожидается, что с реализацией этого проекта регион будет полностью обеспечивать собственные потребности в свинине. Каждый из комплексов инвестора рассчитан на производство около 20 тысяч тонн свинины, кроме того, примерно столько же выпускают сельхозпредприятия региона. Потребность же области в свинине составляет около 55 тысяч тонн.



Напомним также, первый свинокомплекс компания построила в селе Елховка Вадского района (управляется ООО "ННПП"). В строительство первого комплекса компания инвестировала 2,5 млрд рублей. Как сообщил Томас Ногаард 2 мая, компания все еще продолжает вкладывать средства в это производство. В общей сложности инвестиции в оба свинокомплекса составят порядка 7 млрд рублей.