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Общество

Нижегородская администрация отложила подачу заявки на благоустройство набережной в сторону ул. Черниговской на 2019 год

30 января 2018 18:34  [746] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Нижегородская администрация перенесла срок подачи заявки в федеральный проект "Комфортная городская среда" по благоустройству набережной в сторону Черниговской на 2019 год. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Нижнего Новгорода 30 января 2018 года.

Согласно информации, данная заявка включена в предварительный перечень объектов на 2019-2022 годы. Предварительный объем реконструкции на данный момент неизвестен.

Напомним, что в октябре 2017 года руководство Нижнего Новгорода заявляло о планах заявить реконструкцию набережной в сторону ул. Черниговской в федеральный проект "Комфортная городская среда" в 2018 году.

Ранее сообщалось, что парк "Дубки", вторая очередь ул. Большая Покровская и Нижневолжская набережная в сторону Гребного канала набрали наибольшее число голосов в опросе по благоустройству общественных территорий в рамках федеральной программы в Нижнем Новгороде в 2018 году.

Также напомним, что в 2015 году инвестсовет Нижегородской области одобрял заявку на продление срока реализации проекта строительства гостиничного комплекса в границах улиц Черниговской, Гаршина и Казанской площади в Нижнем Новгороде, который в 2014 году градостроительный совет отправил на доработку из-за проекта слишком маленького муниципального детского сада и слишком большой "плотности" архитектурного ансамбля в проекте.

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