Суд продлил арест экс-главе администрации Кстовского района Нижегородской области Кириллу Культину до 5 марта Политика

Кирилл Культин Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Суд продлил арест бывшему главе администрации Кстовского района Нижегородской области Кириллу Культину до 5 марта 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте нижегородского областного суда.



Согласно опубликованной информации, 1 февраля 2018 года Московский районный суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении Культину срока содержания под стражей и удовлетворил его. Постановление в законную силу не вступило.



Напомним, 7 сентября стало известно, что следователи задержали Культина по подозрению в получении взятки. По версии следствия, 6 сентября в одном из ресторанов Нижнего Новгорода подозреваемый получил от председателя комитета кредиторов МУП "Водоканал" Кстовского района взятку в сумме 1,5 млн рублей за способствование проведению банкротства муниципального предприятия. Обвинение было предъявлено 8 сентября, сам Кирилл Культин свою вину не признаёт и считает это провокацией. Его адвокаты пытались обжаловать арест, но безуспешно.



В середине ноября Земское собрание Кстовского района согласовало отставку Культина с поста главы районной администрации. Нового главу Земское собрание изберет 6 февраля 2018 года.