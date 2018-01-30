Земское собрание Кстовского района Нижегородской области будет избирать главу администрации из трех кандидатур 6 февраля Политика

Земское собрание Кстовского района Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Конкурсная комиссия допустила трёх кандидатов до выборов главы администрации Кстовского района Нижегородской области. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Конкурс прошел 31 января 2018 года. Не были допущены после проверки документов временно безработный Александр Фролов (ранее – замначальника отдела МКУ "АТО Кстовского района", участвовал в конкурсе по избранию главы администрации Нижнего Новгорода в 2015 году) и депутат Гордумы Кстова Владимир Байдуков. Как пояснил по итогам заседания глава района Алексей Кузнецов, к ним возникли вопросы, касающиеся полноты и достоверности предоставленных сведений. Он добавил, что в случае несогласия кандидатов те могут обжаловать это решение в суде.

Таким образом, к озвучиванию своих программ были допущены три кандидата: глава Приокского района Виталий Ковалев, и.о. председателя КУМИ администрации Кстовского района Дмитрий Зимин и начальник территориального отдела министерства внутренней политики области Алексей Поспелов.

В своём выступлении Виталий Ковалёв сообщил, что первоочередными задачами он считает анализ деятельности структурных подразделений администрации и создание публичного реестра имущества. Он также отметил, что спецификой района является наличие Работкинского аграрного колледжа, и он считает, что на его базе необходимо создать центр подготовки и переподготовки специалистов АПК региона.

Депутат Земского собрания и член конкурсной комиссии Иван Зверев поинтересовался у Ковалёва, какие действия он планирует предпринимать для вывода из банкротства МУП "Водоканал Кстовского района" и МУП "Кстовское ПАП". Виталий Ковалёв ответил, что необходимо провести глубокий анализ деятельности предприятий, на что Зверев заявил, что Ковалёв "не владеет этим вопросом, и не надо ничего придумывать".

Кандидата Дмитрия Зимина члены конкурсной комиссии спросили, каким образом он планирует взаимодействовать с населением, на что он ответил, что намерен это делать путём опросов и встреч. Иван Зверев поинтересовался у него, как он оценивает предложение по установлению шефства предприятий района над образовательными учреждениями. Дмитрий Зимин оценил данное предложение положительно.

Третий кандидат Алексей Поспелов в своей речи обратил внимание на необходимость строительства водопроводов в деревне Ройка и селе Ближнее Борисово. Депутат Зверев отметил, что его программа подготовлена на уровне доклада областного департамента. "Хотелось бы услышать не только статистику, но и то, как вы собираетесь работать в районе", - сказал он.

В итоге все три кандидата были допущены конкурсной комиссией "практически единогласно", точную расстановку голосов журналистам не назвали. Заседание Земского собрания, на котором будет избран глава администрации, назначено на 6 февраля.

Напомним, что всего заявки на конкурс подали пять человек. В конкурсную комиссию от врио губернатора вошли замдиректора государственно-правового департамента области Наталья Перкалёва, начальник управления государственной гражданской и муниципальной службы Светлана Капралова, начальник управления политического анализа министерства внутренней политики Николай Костюкович и начальник территориального отдела "Центр" анализа министерства внутренней политики Елена Проскурина, от Думы г.Кстово - глава города Михаил Гоголев и депутат Федор Зимин, от Земского собрания - глава района Алексей Кузнецов и депутат Иван Зверев.

Напомним также, что 14 ноября 2017 года Земское собрание согласовало отставку Кирилла Культина с должности главы администрации. С 6 сентября 2017 года он находится под арестом по подозрению в получении взятки. Сам Культин свою вину не признаёт и считает это провокацией. Его адвокаты пытались обжаловать арест, но безуспешно. Арест Культину продлен до 5 февраля.