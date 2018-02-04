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Политика

Власти Вашингтона откроют площадь имени Бориса Немцова 27 февраля

07 февраля 2018 14:14  [77] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Власти Вашингтона (США) откроют площадь имени Бориса Немцова 27 февраля. Об этом председатель Фонда Немцова Владимир Кара-Мурза-младший сообщил на своей личной странице в соцсети 6 февраля 2018 года.

Согласно информации, законо о переименовании площади перед посольством России был утвержден и вступил в силу с 6 февраля 2018 года. Официальная церемония открытия площади пройдет на третью годовщину смерти политика - 27 февраля 2018 года. Новый адрес посольства РФ в Вашингтоне: "Борис Немцов плаза, дом 1" (Boris Nemtsov Plaza, 1).

Напомним, что 9 января 2018 года власти Вашингтона проголосовали за ускорение принятия закона о присвоении площади перед посольством РФ имени Немцова.

Как сообщалось ранее, первый губернатор Нижегородской области Борис Немцов был убит в Москве 27 февраля 2015 года, в июле 2017 года шестеро виновных по делу о его убийстве были приговорены в общей сложности к 80 года колонии, в октябре их приговор был смягчён в части назначенных штрафов.

Первое предложение об увековечивании его памяти поступило в Гордуму Нижнего Новгорода на следующий день после гибели политика. Тогда же действующий на тот момент глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов высказал мнение, что вопрос об увековечивании памяти Бориса Немцова должен решаться самими нижегородцами.

23 ноября 2016 года Гордума согласовала установку мемориальной доски на д. 134 по ул. Агрономической, где Немцов долгое время жил в годы своей работы губернатором. Для установки нужно согласие не менее двух третей жильцов. Но в конце января 2018 года родственники Немцова выразили мнение, что установка мемориальной доски "будет преждевременной".

Также напомним, что в Нижнем Новгороде в конце февраля 2018 года активисты намерены провести третий марш памяти Бориса Немцова на ул. Большой Покровской.

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