Депутаты Думы Нижнего Новгорода сняли с рассмотрения вопрос о проведении конкурсов на питание в школах Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Депутаты Думы Нижнего Новгорода сняли с рассмотрения вопрос о необходимости проведения конкурсов на питание в школах города. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на заседании 21 марта 2018 года.

"За" рассмотрение вопроса проголосовало шесть депутатов, против – 38, один не голосовал.

Депутат Андрей Дранишников ("Единая Россия") заметил, что пока преждевременно рассматривать этот вопрос, необходимо к нему вернуться после исполнения поручений главы города.

Депутат Евгений Лазарев также обратил внимание, что необходимо заслушать позицию прокуратура на заседании, напомнив о том, что накануне прокуратура внесла представление в адрес главы города Владимира Панова. В итоге вопрос рассматривать не стали.

Кроме того, депутаты большинством проголосовали против рассмотрения вопроса о подготовке школ к новому учебному году по инициативе депутата Игоря Богданова ("Справедливая Россия"). Панов поручил замглавы администрации Наталии Казачковой за неделю подготовить рабочее совещание по этой теме и вернуться к обсуждению позднее.

По предложению Лазарева также был озвучен вопрос о недопустимости проведения ремонта дорог до утверждения плана реализации муниципальной программы на 2018-2020 годы. В итоге большинство депутатов проголосовали против обсуждения вопроса ("за" – трое, "против" – 28).

Напомним, что на заседании комиссии по местному самоуправлению Гордумы 19 марта депутат Владимир Тарасов ("Единая Россия") заявил о низком качестве питания в школах Автозаводского района, которые обслуживает ООО "Торговый дом "Народный". Он предложил разобрался в ситуации с привлечением сотрудников прокуратуры города, в том числе на тему того, почему председатель комиссии по социальной политике Гордумы Василий Пушкин ("Единая Россия") занимается также организацией питания в школах, нет ли в этом конфликта интересов.