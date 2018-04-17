Тестовый поезд метро прошёл до станции "Стрелка" в Нижнем Новгороде в ночь на 20 апреля Общество

Тестовый поезд метро прошёл от станции "Московская" до станции "Стрелка" в Нижнем Новгороде в ночь на 20 апреля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.



В первой поездке принял участие врио губернатора области Глеб Никитин. Согласно информации, дорога в тоннеле заняла около четырех минут. Отмечается, что это "тестовая" скорость, в обычном режиме пассажиры смогут доехать от Мещерского микрорайона до Московского вокзала быстрее.

Как сообщается в пресс-релизе, на самой станции и на строительных площадках работы вышли на "финишную прямую": строители проводят обратную засыпку котлованов, заканчивают чистовую отделку стен и монтаж инженерных систем на станции, в том числе автоматику управления движением поездов и систему антитеррора. Уже подписано две трети от общего количества актов приемки выполненных работ.

Следующим этапом после завершения работ станет получение заключения о соответствии объекта требованиям технических регламентов и проектной документации, за которым последует ввод станции в эксплуатацию.

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов, отвечая на вопрос об изменении пассажиропотока подземки, сообщил, что специалисты дают разные прогнозы вплоть до увеличения количества пассажиров на 30%.

Как сообщалось ранее, нижегородская мэрия проводит опрос на имя первого поезда, который прибудет на станцию "Стрелка".

Напомним, что правительство РФ в марте выделило из резервного фонда 645,5 млн рублей на строительство нижегородского метро. Контракт стоимостью 10,396 млрд рублей на строительство метро до станции "Стрелка" был заключен 23 марта 2015 года с ООО "Управление строительства – 620" ("СК "УС-620"). Срок исполнения составляет 37 месяцев – то есть, до конца апреля 2018 года.