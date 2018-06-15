Областной минфин сомневается в возможности выделить средства на 150 автобусов для Нижнего Новгорода в 2018 году Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Областное министерство финансов сомневается в возможности выделить средства на 150 автобусов для Нижнего Новгорода в 2018 году. Об этом министр Ольга Сулима сообщила на заседании комитета по транспорту и дорожному хозяйству Законодательного собрания региона 18 мая 2018 года.



Ссылаясь на информацию в СМИ, председатель комитета Владимир Солдатенков спросил у министра, действительно ли минтранс готов профинансировать закупку 150 автобусов в 2018 году.



"Мы с Пановым (глава Нижнего Новгорода Владимир Панов – прим. НИА "Нижний Новгород") встречались, обсуждали 2019 год, возможности каких-то закупок. Но я сомневаюсь, что в 2018 году возможно будет провести закупку 150 автобусов. Это достаточно серьезные средства", - сказала Сулима.



Она добавила, что в настоящее время обсуждается не закупка автобусов, а помощь транспортным предприятиям Нижнего Новгорода в части компенсации льготного проезда граждан. "Причем часть мы можем уже сейчас увеличить, потому что у нас экономия сложилась в сумме почти 150 млн рублей", - сообщила министр. Она добавила, что вопрос будет выноситься на обсуждение ориентировочно в сентябре.



Напомним, директор департамента транспорта администрации города Елена Кузнецова на брифинге 4 июня заявила о том, что город планирует закупить порядка 400 новых автобусов, в том числе на газомоторном топливе, а также автобусов марки "Вектор". В качестве схемы приобретения рассматривается также лизинг.