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Политика

ИК НО предложила кандидатуру Марины Мамоновой на пост председателя избиркома Нижнего Новгорода

22 июня 2018 14:33  [161] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Избирательная комиссия Нижегородской области (ИК НО) предложила кандидатуру Марины Мамоновой на пост председателя избиркома Нижнего Новгорода.

Соответствующее решение облизбирком принял еще 15 июня 2018 года. Напомним, Мамомнова вошла в состав комиссии в апреле 2016 года по квоте Гордумы, она является секретарем комиссии. Также в декабре 2016 года была избрана членом ИК НО.

Как уточнили НИА "Нижний Новгород" в избиркоме, вопрос о назначении председателя избирательной комиссии Нижнего Новгорода будет решаться на заседании 22 июня.

Напомним также, что прежний председатель избиркома областного центра Александр Макеев покинул пост по собственному желанию. Членом избиркома с правом решающего голоса вместо него назначена замдиректора департамента правового обеспечения горадминистрации Нина Захарова.

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