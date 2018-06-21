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Избирательная комиссия Нижегородской области (ИК НО) предложила кандидатуру Марины Мамоновой на пост председателя избиркома Нижнего Новгорода.
Соответствующее решение облизбирком принял еще 15 июня 2018 года. Напомним, Мамомнова вошла в состав комиссии в апреле 2016 года по квоте Гордумы, она является секретарем комиссии. Также в декабре 2016 года была избрана членом ИК НО.
Как уточнили НИА "Нижний Новгород" в избиркоме, вопрос о назначении председателя избирательной комиссии Нижнего Новгорода будет решаться на заседании 22 июня.
Напомним также, что прежний председатель избиркома областного центра Александр Макеев покинул пост по собственному желанию. Членом избиркома с правом решающего голоса вместо него назначена замдиректора департамента правового обеспечения горадминистрации Нина Захарова.
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