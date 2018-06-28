Обсуждения проекта нижегородской маршрутной сети пройдут в Советском районе 29 июня и Сормовском районе 3 июля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Общественные обсуждения проектов новой маршрутной сети Нижнего Новгорода пройдут в Советском районе 29 июня и Сормовском районе 3 июля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 28 июня 2018 года.



Согласно информации, встречи состоятся 29 июня в 17:00, в актовом зале администрации Советского района (пл. Советская, 1) и 3 июля в 18:00, в школе № 79 (ул. Зайцева, 18А) Сормовского района. Сормовский район станет заключительным районом, где пройдет первая серия обсуждений.



В каждом районе города пройдет по два обсуждения, всего их будет 16. Встречи уже прошли в Московском, Автозаводском, Канавинском, Ленинском, Нижегородском и Приокском районах города.

Напомним также, 28 июня нижегородский дептранс обнародовал предварительную маршрутную сеть. Пожелания, высказанные на прошедших обсуждениях, в ней учтены частично.