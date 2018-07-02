НРО партии "Яблоко" выдвинуло 20-летнего Алексея Репникова на довыборы в Гордуму Нижнего Новгорода по округу №17 Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородское отделение партии "Яблоко" выдвинуло кандидата на дополнительных выборах в городскую Думу Нижнего Новгорода по одномандатному избирательному округу №17, которые состоятся 9 сентября 2018 года. Об этом сообщает НРО партии.

По результатам заседания Регионального совета 4 июля, кандидатом стал Алексей Репников.

"Из-за сложных условий ведения кампании, когда подавляется любая конкуренция, у молодых политиков практически нет шансов на получения опыта управления, в отсутствии которого часто упрекают оппозицию. Именно поэтому я иду на дополнительные выборы, ведь в случае победы у меня будет два года вместо полных пяти, чтобы доказать избирателям свою эффективность и получить необходимый опыт", - прокомментировал свое выдвижение Алексей Репников.

Напомним, дополнительные выборы в Думу Нижнего Новгорода по округу №17 пройдут 9 сентября 2018 года. в Гордуму Нижнего Новгорода от ЕР пойдет экс-министр культуры региона Сергей Горин, от ЛДПР – координатор регионального отделения Дмитрий Николаев, от СР – предприниматель Антон Москаленко, от КПРФ - депутат ЗС НО V созыва Михаил Завьялов.

Как сообщалось ранее, округ №17 в Гордуму стал вакантным после сложения полномочий депутатом Олегом Владимировичем Сорокиным.

Напомним также, что НРО партии "Яблоко" выдвинуло своего председателя Олега Родина на довыборы депутатов Государственной Думы по округу №129.

СПРАВКА:

Репников Алексей Олегович родился 11 октября 1998 года в Нижнем Новгороде. Окончил лицей № 82. В 2016 году поступил в НГТУ им. Р. Е. Алексеева на направление электротехника и электроэнергетика. Член Российского Союза Молодёжи, активно участвует в деятельности Профсоюзной организации НГТУ. В декабре 2017 года вступил в партию "ЯБЛОКО". В 2018 году принимал активное участие в президентской кампании Григория Явлинского. В марте 2018 года избран членом Контрольно-ревизионной комиссии Нижегородского регионального отделения политической партии "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО".