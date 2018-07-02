Муниципальный долг Нижнего Новгорода уменьшился на 2,5% за июнь 2018 года Экономика

Администрация Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Муниципальный долг Нижнего Новгорода уменьшился на 2,5% за июнь 2018 года. Данные о размере муниципального внутреннего долга города опубликованы на сайте департамента финансов администрации.



Согласно информации, общая сумма долга на 1 июля составляет 9,77 млрд рублей, что на 2,5% меньше, чем показатели на 1 июня. Снижение на 250 млн рублей произошло за счет уменьшения выплат по кредитам в банках. Объем банковских кредитов в структуре долга на данный момент составляет 3,2 млрд рублей, облигационный займ составляет 5 млрд рублей, он был размещен в декабре прошлого года сроком на пять лет.



Отметим, что в последние месяцы долг имеет тенденцию к постепенному снижению, на 1 апреля он составлял 10,35 млрд рублей, на 1 мая - 10,12 млрд рублей, на 1 июня - 10,02 млрд рублей.



Напомним также, что в ноябре 2017 года Дума Нижнего Новгорода увеличила верхний предел муниципального долга на 1 января на 200 млн рублей - с 10,5 до 10,7 млрд рублей. В январе город достиг верхнего предела долга.