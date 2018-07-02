Обсуждения проекта Стратегии-2035 пройдут в восьми муниципалитетах Нижегородской области 9-15 июля Общество

Обсуждения проекта Стратегии-2035 пройдут в восьми муниципалитетах Нижегородской области 9-15 июля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 6 июля.

Согласно информации, 9 июля стратсессии пройдут в г.Навашино (ул.Первого мая, 6, 12:00), г.Выкса(ул.Ленина, 9, 10:00), р.п. Вача (ул. Советская, 13, 14:30). 11 июля состоится встреча в Сергаче (пос. Юбилейный, 20а, 12:00), 12 июля – в Перевозе(микрорайон 4, 1, 11:00) и в Чкаловске (ул.Чкалова, 4, 09:00), 13 июля – в Заволжье (ул.Молодежная, 6, 10:00) и Дзержинске (пл.Ленина, 1, 11:00).

Как сообщалось ранее, правительство области планирует внести проект Стратегии в минэкономразвития РФ в середине сентября 2018 года.

Напомним, летом 2018 года в городских округах и районах области пройдут 50 стратегических сессий по обсуждению проекта. Основными рисками при реализации Стратегии названы отсутствие детализации и нехватка финансирования.