Четыре кандидата выдвинулись на довыборы в ЗС НО по округу №6 по данным на 10 июля Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Четыре кандидата выдвинулись на дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Нижегородской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу №6. Об этом сообщается на сайте избирательной комиссии.

Согласно информации на 10 июля, статус выдвинутых получили четыре кандидата: народный артист РФ Василий Овсянников (НРО КПРФ), предприниматель Владимир Глазов (НРО ЛДПР), уполномоченный профсоюзной организации завода "ГАЗ" Артём Баранов (НРО партия «Единая Россия») и самовыдвиженец Геннадий Старов - гендиректор ООО "Президент Нева-Строй".

Среди кандидатов от партий документы в избирком на довыборы в ЗС НО не подал только выдвинутый "Справедливой Россией" член Молодежного парламента Владимир Москаленко.

Напомним, что на довыборы в Госдуму по округу №129 9 июля выдвинулся Алексей Круглов.