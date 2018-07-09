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Политика

Четыре кандидата выдвинулись на довыборы в ЗС НО по округу №6 по данным на 10 июля

10 июля 2018 08:56  [479] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Четыре кандидата выдвинулись на дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Нижегородской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу №6. Об этом сообщается на сайте избирательной комиссии.

Согласно информации на 10 июля, статус выдвинутых получили четыре кандидата: народный артист РФ Василий Овсянников (НРО КПРФ), предприниматель Владимир Глазов (НРО ЛДПР), уполномоченный профсоюзной организации завода "ГАЗ" Артём Баранов (НРО партия «Единая Россия») и самовыдвиженец Геннадий Старов - гендиректор ООО "Президент Нева-Строй".

Среди кандидатов от партий документы в избирком на довыборы в ЗС НО не подал только выдвинутый "Справедливой Россией" член Молодежного парламента Владимир Москаленко.

Напомним, что на довыборы в Госдуму по округу №129 9 июля выдвинулся Алексей Круглов.

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