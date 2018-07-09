Пять человек претендуют на мандат депутата ЗС НО по округу №6 Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пять человек претендуют на мандат депутата Законодательного собрания Нижегородской области шестого созыва по округу №6. Об этом сообщили в облизбиркоме.

Как уточнили в комиссии, прием заявок от партий завершен, самовыдвиженцы смогут подать документы до 13 июля включительно. Всего документы подали пять кандидатов: уполномоченный профсоюзной организации завода "ГАЗ" Артём Баранов ("Единая Россия"), предприниматель Владимир Глазов (ЛДПР), член Молодежного парламента Владимир Москаленко ("Справедливая Россия"), народный артист РФ Василий Овсянников (КПРФ), самовыдвиженец, гендиректор ООО "Президент Нева-Строй" Геннадий Старов.

Напомним, по данным на утро 10 июля на сайте избиркома было указано четыре кандидата, но, как пояснили в комиссии, Москаленко также подал документы днем ранее, но пока информация о нем не отразилась на сайте.

Выборы пройдут 9 сентября 2018 года. Напомним также, что округ №6 стал вакантным после того как полномочия сложил вице-спикер ЗС НО Олег Сорокин, который в настоящее время находится в СИЗО.