"Нижегородцы голосуют за Стратегию развития региона, в создании которой сами принимали активное участие", - Ольга Щетинина Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Нижегородцы голосуют за Стратегию развития региона, в создании которой сами принимали активное участие", - заявила член экспертно-координационной группы по общественному обсуждению Стратегии Ольга Щетинина, комментируя ход голосования за документ в рамках дня выборов в Нижегородской области 9 сентября 018 года.

Как напоминает пресс-служба Ситуационного центра областной Общественной палаты, в ходе формирования Стратегии развития региона летом 2018 года состоялось 39 территориальных сессий и 15 отраслевых. Рассматривались наиболее актуальные для территорий направления развития. Прошло 2567 встреч по обсуждению драфта документа. В общей сложности более 500 тысяч жителей Нижегородской области приняли участие в общественной экспертизе Стратегии. Внесено более пяти тысяч предложений и более трёх тысяч инициатив. Более тысячи из них нашли отражение в итоговой версии Стратегии.

"Мы постарались предусмотреть возможность голосования за Стратегию практически на каждом участке. На некоторых участках есть рисунки детей, которые изобразили будущее Нижегородской области. Каждый голосует в Стратегии за что-то свое. Кто-то за то, чтобы были площадки для воркаута, кто-то - за дополнительные меры поддержки молодых семей. Прекрасно, что жители, которые принимали сначала участие в ее написании, сейчас активно за нее голосуют. Конечно, это только начало пути, самое сложное впереди", – отметила Ольга Щетинина.

Секретарь НРО партии "Единая Россия", депутат Государственной Думы Денис Москвин также принял участие в голосовании за Стратегию развития региона. "Самое главное в Стратегии развития Нижегородской области – то, что тот каркас, который написан экспертами, представителями федеральных и региональных ведомств, был подробно обсужден в каждом районе области и дополнен жителями. Это по-настоящему содержательный документ, который отвечает на большое количество вопросов, это своего рода дорожная карта развития нашего региона. Именно за нее я сегодня отдал свой голос", - подчеркнул Денис Москвин.

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член КПРФ Роман Кабешев считает, что разработка Стратегии развития региона с участием жителей – это важное событие. "Думаю, все согласятся с тем, что люди с удовольствием принимают участие в разработках, которые могут быть реализованы на практике. Это показывали и программы инициатив, и тысячи подписей, которые наша партия собрала, когда вносила свой проект закона о наказах избирателей. Надеюсь, что будут найдены необходимые механизмы, чтобы участие жителей было не только бюллетенем в нашей будущей жизни, но и конкретными делами", - сказал Роман Кабешев.

Напомним, сегодня проходят выборы губернатора области, дополнительные выборы депутатов Госдумы ФС РФ и Заксобрания Нижегородской области, а также в 27 районах области и четырех городских округах состоятся выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. В регионе работает 2171 постоянный избирательный участок и три временных.

Как сообщалось ранее, уточнённая явка на выборы в Нижегородской области по данным на 15:00 составила 25,08%.