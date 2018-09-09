Более 12 тысяч нижегородцев смогли впервые проголосовать на выборах 9 сентября Политика

12 400 нижегородцев смогли впервые проголосовать на выборах 9 сентября 2018 года. Такие данные приводит облизбирком.

В избирательной комиссии отметили, что к тем, кто впервые мог осуществить свое избирательное право, относятся лица, дата рождения которых выпадает на период с 19 марта по 9 сентября 2000 года включительно. Какое количество молодых людей и девушек пришли на выборы и реализовали свое право, станет известно после подсчета всех голосов.

Напомним, по состоянию на 1 июля 2018 года всего в регионе зарегистрировано 2 млн 589 тысяч 236 избирателей.

Напомним также, что явка на выборах на 18:00 составила 33,8%. Наибольшее количество проголосовавших было зарегистрировано в Починковском (77,99%), Дивеевском (76,94%), Шарангском (73,79%) и Лукояновском (70,79%) районах области. Средняя явка по Нижнему Новгороду составляла около 19-20%. В том числе в Автозаводском районе – 20,3%, в Канавинском – 20,6%, в Ленинском – 18,5%.