Дополнительные автобусы будут работать у стадиона "Нижний Новгород" 11 сентября для развоза болельщиков Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Дополнительные автобусы будут работать у стадиона "Нижний Новгород" 11 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.



Напомним, что в этот день на стадионе пройдёт отборочный матч чемпионата Европы среди молодежных сборных России и Сербии.

Автобусы будут ожидать болельщиков с 21:00. Всего предусмотрено 38 единиц транспорта МП "Нижегородпассажиравтотранс" и 27 – частных транспортных предприятий.

Так, у микрорайона Седьмое небо будут находиться 15 автобусов НПАТ №№41, 57, 66, 69 и 95, а также 18 маршрутных такси №№18, 39, 70, 86 и Т-138. От остановки "Стрелка" в нагорную города будут направляться 17 автобусов №№26, 40, 43, 61 и семь маршруток №№50, 91, 92; в заречную часть - шесть автобусов №№3, 45, 90 и две маршрутки №87.

Также до 23:00 будет продлена работа станции метро "Стрелка".

Ранее сообщалось, что с 14.00 до 23.00 будет закрыто движение по улицам Самаркандской, Должанской, Керченской, Совнаркомовской, Бетанкура, а также участке Волжской набережной и Карла Маркса. Ограничения не касаются автомобилей, имеющих транспортный разрешительный документ Российского футбольного союза.

Отмечается, что в этот период движение автобусов №52 и Т-24 будет организовано по улицам Бетанкура, Мурашкинской, Совнаркомовской, Советской, Канавинскому мосту, в объезд стадиона.

Для болельщиков на личном транспорте у стадиона будет организовано семь парковок.