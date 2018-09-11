Более 90% проголосовавших граждан Нижегородской области высказались за Стратегию развития региона Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 90% проголосовавших граждан Нижегородской области высказались за Стратегию развития региона. Об этом сообщил представитель областного комитета по установлению итогов голосования по стратегии, ректор НГТУ им. Р.Е. Алексеева Сергей Дмитриев на пресс-конференции 12 сентября 2018 года.

По его словам, в голосовании по проекту Стратегии развития Нижегородской области приняли участие 502 тысячи 161 человек. При этом 2 тысячи 519 бюллетеней признаны недействительными.

Как отметил Сергей Дмитриев, с отметкой "да" было 471 тысяча 603 бюллетеня (94,4% от действительных бюллетеней), 27 тысяч 968 — с отметкой "нет".

Напомним, 9 сентября состоялись выборы губернатора Нижегородской области. По предварительным итогам голосования, действующий глава региона Глеб Никитин ("Единая Россия"), по инициативе которого проводится общественная работа по созданию Стратегии развития области, набрал 67,75% голосов.