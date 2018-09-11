Нижний сегодня: главные события дня Общество

Суд оштрафовал двух жителей Нижегородской области за нарушения общественного порядка в день матча Россия-Сербия

Суд оштрафовал двух жителей Нижегородской области за нарушения общественного порядка в день матча молодёжных сборных России и Сербии, который прошёл на стадионе "Нижний Новгород" 11 сентября 2018 года. Нарушители должны выплатить штраф в три тысячи рублей. Также одному из них запрещено посещать места проведения официальных спортивных соревнований на шесть месяцев.

МЧС назвало предварительные причины пожара на заводе "Нижегородхим" в Дзержинске

МЧС назвало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования предварительной причиной пожара на заводе "Нижегородхим" в Дзержинске Нижегородской области, который произошёл 12 сентября 2018 года. По уточнённой информации, в результате пожара в складском помещении предприятия обгорели ёмкости с растворителем, два легковых автомобиля и полуприцеп-цистерна на общей площади 800 кв.метров.

Количество уголовных дел в сфере ЖКХ в Нижегородской области выросло на 23% за январь-август 2018 года

Количество уголовных дел в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в Нижегородской области за 8 месяцев выросло на 23% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В ведомстве пояснили, что нераскрытых дел в данной сфере в базе данных у прокуратуры нет. В прокуратуре добавили, что наиболее часто преступления в сфере ЖКХ в Нижегородской области совершаются в Московском районе Нижнего Новгорода и в Выксунском районе.

Нижегородский фонд капремонта ужесточил требования к подрядчикам

Фонд капитального ремонта Нижегородской области ужесточил требования к подрядчикам. Организация повысила требования к подрядным компаниям и внесла изменения в конкурсную документацию, обязав подрядчиков подтверждать свою состоятельность банковской гарантией, использовать банковское сопровождение с целью контроля движения денежных средств и их целевым расходованием.

Десять млн рублей планируется выделить на новогоднюю ёлку в Нижнем Новгороде

Комиссия нижегородской Думы по бюджету одобрила расходы на приобретение главной городской елки к Новому году в размере 10 млн рублей. Будет елка живая или искусственная – пока не уточняется, в комиссии пояснили, что данный вопрос пока в процессе обсуждения.

Александр Байер покинул пост и.о. замгубернатора Нижегородской области

Александр Байер покинул пост и.о. заместителя губернатора Нижегородской области 13 сентября 2018 года. Его отставку принял глава региона Глеб Никитин. Поясняется, что это было "обоюдное решение".