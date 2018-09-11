Финансовое состояние и перспективы развития "Нижегородпассажиравтотранса" обсудят депутаты Гордумы 17 сентября Экономика

Финансовое состояние и перспективы развития МП "Нижегородпассажиравтотранс" (НПАТ) обсудят депутаты Гордумы 17 сентября 2018 года. Об этом сообщается в повестке к заседанию комиссии Думы по транспорту.

По информации Гордумы, и.о. директора департамента транспорта Елена Кузнецова и и.о. генерального директора МП "Нижегородпассажиравтотранс" Александр Хватов расскажут о состоянии дел на предприятии за июнь-июль 2018 года, а также о перспективах развития МП (вопрос инициировал депутат Герман Карачевский). Кроме того, участники заседания доложат о готовности муниципальных предприятий общественного транспорта к работе в осенне-зимний период.

Напомним, в НПАТ по-прежнему нет генерального директора. В августе три человека подали документы для участия в конкурсе на должность руководителя МП. Официального ответа о том, чем завершился отбор, с тех пор из мэрии не поступило.

Помимо этого, по-прежнему нет официальной информации о том, подана ли заявка, и когда будет закуплено 400 новых автобусов на газомоторном топливе, а также марки "Вектор" на условиях софинансирования из бюджетов трех уровней – федерального, областного и муниципального; о чем ранее говорила Елена Кузнецова.

В июле Дума одобрила передачу двух зданий НПАТ в залог налоговой службе области во избежание критического состояния в работе предприятия. Тогда Александр Хватов сообщал, что задолженность предприятия именно перед налоговой составляла 260 млн рублей, в том числе за четвертый квартал 2017 года и первый, второй кварталы 2018 года, в пенсионный фонд, фонд социального страхования и по НДФЛ.

Напомним также, что долг МП "Нижегородпассажиравтотранс" на 1 июня 2018 года составлял почти 1,16 млрд рублей. До этого, в мае, водители НПАТ массово увольнялись из-за задержек по зарплате.

В июне начались общественные обсуждения проекта новой маршрутной сети (взамен введенной в 2017 году). В течение лета должно было состояться по две серии обсуждений в каждом районе города, с тем, чтобы в сентябре сформировать новую схему. В итоге в районах прошло только по одному обсуждению, итогов по-прежнему нет.