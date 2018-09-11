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Общество

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов встретится с жителями Канавинского района 27 сентября

20 сентября 2018 12:25  [115] Общество

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов встретится с жителями Канавинского района 27 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации 20 сентября 2018 года.

Согласно информации, встреча пройдет 27 сентября в 18:30 в ДК железнодорожников (ул. Июльских Дней, 1А).

Напомним, что первая встреча главы с жителями прошла в феврале в Автозаводском районе, после этого в Советском, Сормовском, Приокском, Московском и Ленинском районах. Отметим, что встреча в Канавинском районе станет седьмой по счету, после которой общение с жителями пройдет в Нижегородском районе.

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