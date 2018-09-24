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Общество

Нижний сегодня: главные события дня

25 сентября 2018 20:13  [196] Общество

365 дней Глеба Никитина в Нижегородской области

Ровно год назад, 26 сентября 2017 года указом президента РФ Глеб Никитин был назначен врио губернатора Нижегородской области. Первый заместитель министра промышленности и торговли России впервые стал руководить регионом с богатым промышленным, образовательным, кадровым и культурным потенциалом.

На сайте агентства представлен аналитический материал, в котором авторы рассказывают о том, что Глеб Никитин за год сделал для Нижегородской области и для жителей региона.

Отопительный сезон в Нижегородской области планируется начать с 26 сентября

Речь идет о рекомендациях со стороны министерства ЖКХ Нижегородской области в адрес муниципалитетов начать пуск тепла на соцобъекты с 26 сентября.

Сергей Шухрин: "За год в Нижегородской области пропадают примерно 2,5-3 тысячи человек"

Руководитель поисково-спасательного отряда "Волонтер" в программе "Герои Волги" рассказал Руслану Станчеву о статистике исчезновений людей, факторах риска, навыках детской безопасности и "тревожном чемоданчике" каждого грибника.

Нижегородская администрация объявила аукцион на проведение ярмарки сельхозпроизводителей на пл. Минина в октябре

Скельскохозяйственную ярмарку планируют провести на пл.Минина (около памятника Чкалову) с 12 по 18 октября. Стоимость ее организации составляет примерно 2,5 млн рублей. На ярмарке хотят установить сцену, которая предназначена для проведения акций и розыгрышей.

Электрички по маршруту Нижний Новгород-ЖК "Окский берег" будут запущены с 15 октября

Электропоезда станут курсировать круглогодично. На первых порах электрички будут останавливаться на ближайшей к жилому комплексу железнодорожной станции Кудьма. В дальнейшем ЖК получит "собственную" пассажирскую платформу: "Окский берег" напротив существующего 17 квартала Экограда.

Подрядчик по строительству детского сада в ЖК "Цветы" планирует сдать объект к концу 2018 года

По словам заместителя главы администрации Приокского района Вадима Веприкова, детский сад предназначен как для жителей ЖК "Цветы", так и в целом для Приокского района, чтобы ликвидировать очереди в уже существующих детских садах. Он сообщил также, что в настоящее время детский сад построен на 50%.

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