Сергей Шухрин: "За год в Нижегородской области пропадают примерно 2,5-3 тысячи человек" Общество

Сергей Шухрин

Руководитель поисково-спасательного отряда "Волонтер" в программе "Герои Волги" рассказал Руслану Станчеву о статистике исчезновений людей, факторах риска, навыках детской безопасности и "тревожном чемоданчике" каждого грибника

- Уже несколько лет вы проводите поиски, ищете взрослых, детей и пожилых людей. Наибольшее внимание общественности приковано к пропаже детей, и за последнее время, к сожалению, было несколько таких примеров. Сколько выездов в год вы совершаете?

- В среднем отряд проводит 250-300 поисковых мероприятий в год, то есть работает практически каждый день. При этом не все поисковые мероприятия связаны именно с выездами: есть удаленные, есть информационные.

- Тем не менее, статистика печальна.

- Из года в год люди пропадают примерно одинаково: их количество прямо пропорционально численности населения области. Влияют опасные факторы – лес, водоемы, колодцы, железная дорога. В год пропадают примерно 2,5-3 тысячи человек или примерно 10 в день, включая тех, у кого мобильный сел – в этом случае заявки тоже подают. Из этого количества 90% находятся живыми или погибшими, 10% остаются ненайденными.

- Когда я вспоминаю свое детство, мне кажется, что в те времена было безопаснее: ключ на шею, вышел во двор и гуляй. Сейчас отпустить ребенка одного могут только безответственные родители. Стало больше автомобилей, больше подозрительных людей. На ваш взгляд, изменилось ли что-то с советских времен?

- Я тоже своих детей одних не оставляю. Ситуация действительно сильно изменилась: информационный обмен вырос, есть люди, которые смотрят запрещенные видео, пытаются на этом заработать или научились требовать выкуп за детей. Плюс ко всему – бытовые опасности, свисающие провода, колодцы, лес, который не чистится, и в нем нет просек и квартальных столбов. В нашей области гораздо проще потеряться, сломать ногу или заблудиться в болоте, чем встретить какого-нибудь маньяка, хотя статистика по криминалу тоже есть.

- Как уберечь детей, чтобы те не попали в сложные ситуации? Что им нужно сказать, чтобы быть услышанными?

- Что-то одно не поможет. Во-первых, нужно использовать все, что касается современных девайсов – телефонов, смартчасов, GPS-трекеров и маячков. Второй момент – воспитание и обучение, где начинать нужно с себя. Родители сами должны знать, как ребенку вести себя при встрече с незнакомыми, в людном месте, в лесу и так далее. Педагогический подход никто не отменял: нужно рассказать, показать, научить, сделать вместе. И очень важна контрольная работа, чтобы проверить навыки ребенка: спрятаться за дерево, за витрину магазина, попросить товарища подойти к ребенку. Важно убедиться, что он освоил науку, и его можно отпускать одного. В нашем образовании мы привыкли учить детей в людном месте не кричать, не прыгать, вести себя скромно. Однако на самом деле ребенка также необходимо научить в определенных ситуациях падать на землю, брыкаться, кричать, громко плакать, кидать камнями в машину.

- Есть какая-то визуализированная инструкция или памятка для родителей, с которой можно ознакомиться и взять ее на вооружение?

- Их великое множество: они есть у нас на сайте, в соцсетях и на различных интернет-ресурсах. Информация о детской безопасности не является чем-то секретным: проведя несколько часов в интернете, любой педагог может составить программу занятий или методичку, но, пока проблема не коснется человека, он не обратит на нее внимание.

- Как вести себя родителям, если, не дай бог, неприятности случились?

- Перестраховка поощряется. Не надо стесняться звонить в полицию, друзьям, знакомым, волонтерам. Часто бывает, что ребенок просто в гостях, и там не знают, что его ищут. Был пример, когда бабушке с больным сердцем не стали говорить, что девочка пропала, а внучка как раз все это время у нее сидела.

- Осень – пора грибников. Среди них много пожилых людей, которые порой уходят в лес и из него не возвращаются. Что нужно иметь с собой в лесу, чтобы не потеряться и выжить?

- Любому, кто идет в лес, пусть даже просто на шашлыки, нужно иметь "тревожный набор", рассчитанный на сутки или двое. Необходим заряженный телефон и запасная батарея, зажигалка и спички в герметичной упаковке, легкий дождевик на случай сырой погоды и необходимости собрать воду. Если есть лекарства периодического потребления, нужно взять запас на два-три дня. Нож обычно у грибников бывает, но я рекомендую привязать его на веревку. Полезен свисток, потому что голос садится, и долго кричать сложно. Маленький фонарик брать тоже обязательно.

Собираясь в лес, человек такого набора обычно не имеет – ограничивается сладким батончиком и бутылкой воды. Лучше немного потратиться и собрать его, чтобы всегда быть наготове. Кроме того, очень важна яркая одежда. Когда мы идем за грибами в камуфляже и без телефона - это практически самоубийство.

И есть еще два важных подготовительных этапа перед поездкой. Во-первых, необходимо изучить карту района: например, с какой стороны находится дорога, с какой – река, и так далее. Во-вторых, расскажите родственникам, когда и в какой район вы идете, в какое болото и за какими ягодами, когда собираетесь вернуться. Именно там вас и будут искать.

- Насколько мне известно, отношения с МЧС у вас не всегда были системными, но сейчас, судя по сообщениям в СМИ, ваша работа сейчас скоординирована.

- Сегодня лучше, чем всегда, но еще есть над чем работать.

- Как ваша интенсивная работа влияет на деятельность отряда? Людей и оборудования хватает?

- Людей никогда не хватает. Простой пример: чтобы прочесать километр, нужно 100 человек, поскольку расстояние между членами поисковой группы не должно превышать 10 метров. Сейчас у нас район поиска – 900 квадратных километров. Таких ресурсов нет ни у одной организации у нас в стране и в мире.

- Получается, вам требуется больше времени, а если теряется время – теряется надежда.

- Первые сутки – самые важные: за это время находятся примерно 80% пропавших, за вторые и третьи – 50 и меньше. Если человек остался жив, он уходит за периметр на 20-30 километров, и там его вообще не найти.

- Кто те волонтеры, которые работают в вашем отряде?

- Я бы сказал, что нет никаких волонтеров, а есть жители города и области. Мы с вами – это и есть отряд. Если люди приехали, значит, есть ресурсы, никто не приехал – никого нет. Нет никакого дежурного отряда, который придет и всех отыщет, обучит и обеспечит.

- Насколько я понимаю, социальные сети способствую тому, чтобы информация распространялась быстро, и вовлеченных людей становилось больше. Я вижу высокий интерес и желание помочь. По крайней мере, на словах это так. Как на деле?

- У нас больше 35 тысяч подписчиков, и это работа не одного дня, а нескольких лет. Эти люди делают репосты, оповещают население Нижегородской области, затем всю эту информацию подхватывают СМИ, и в результате по нарастающей о случившемся узнает большое число людей.

- Какова мотивация граждан к участию в поисковых мероприятиях? Быть нужными, познакомиться с новыми людьми, сыграть в "зарницу"?

- Абсолютно любая: встреча с природой, знание навигации, картографии, первой медицинской помощи, навыки выживания, отличная компания людей самых разных возрастов и профессий и, конечно, спасение жизни человека.