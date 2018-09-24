365 дней Глеба Никитина в Нижегородской области

Ровно год назад, 26 сентября 2017 года указом президента РФ Глеб Никитин был назначен врио губернатора Нижегородской области. Первый заместитель министра промышленности и торговли России впервые стал руководить регионом с богатым промышленным, образовательным, кадровым и культурным потенциалом.

Тогда Глеб Никитин назвал назначение особым вызовом для себя и был рад, что выбор пал именно на Нижегородскую область. О планах по изменению в структуре правительства Глеб Никитин заявил сразу после своего официального представления. На момент смены губернатора дефицит областного бюджета составлял 2,3 млрд рублей. В таких условиях новый глава региона вынужден был сосредоточиться, в первую очередь, на исправлении финансовой ситуации.

Спустя две недели после своего назначения, в середине октября, Никитин заявил, что планирует внести в областной парламент законопроект об одноглавой системе управления Нижним Новгородом и выстроить единую вертикаль управления через совмещение должностей главы города и главы администрации. В конце октября он подписал закон, а 17 января 2018 года по итогам тайного голосования главой города был выбран Владимир Панов.

В декабре 2017 года в ходе личной встречи Президент РФ Владимир Путин поручил Глебу Никитину обеспечить финансирование программы по газификации всех районов региона, а уже в мае 2018 года Никитин дал старт запуску газоснабжения с. Монаково Навашинского городского округа и тогда же поручил региональному минздраву включить в план ремонта 2019 года Навашинскую ЦРБ.

В январе2018 Глеб Никитин года утвердил новую структуру областного правительства, которая предполагает наличие вице-губернатора и семи заместителей.

В феврале 2018 года Глеб Никитин поручил профильным ведомствам до конца апреля разработать проект Стратегии развития региона.

Цели стратегии: увеличение продолжительности жизни с акцентом на активный и трудоспособный период; обеспечение долгосрочного роста реальных доходов, сокращение бедности и неравенства, поддержка малого и среднего предпринимательства; повышение уровня доступности жилья, качества ЖКУ, обеспечение безопасности и благоустройство общественных пространств; прорыв в экономическом развитии; максимальное развитие технологических возможностей оборонно-промышленного комплекса, атомной промышленности и других отраслей; расширение возможностей для трудоустройства и самореализации. Состоялось 39 территориальных сессий и 15 отраслевых стратсессий по обсуждению проекта Стратегии развитию региона.

В общей сложности более 500 000 жителей Нижегородской области приняли участие в общественной экспертизе Стратегии. Нижегородцы внесли более 5000 предложений и более 3000 инициатив, более 1000 из которых нашли отражение в итоговой версии Стратегии, которая была вынесена на голосование 9 сентября.

По вопросу сохранения исторического наследия, в феврале Глеб Никитин попросил руководство Нижнего Новгорода включиться в программу редевелопмента центров городов. В мае и.о. министра экономического развития РФ Максим Орешкин и Глеб Никитин презентовали программу восстановления улицы Ильинской.

В марте Глеб Никитин поручил расширить перечень оказываемых многофункциональными центрами услуг (МФЦ) с учетом мнения как жителей, так и субъектов малого предпринимательства.

Проект "Эффективная губерния" также стартовал в мае. Благодаря его реализации, повышение производительности труда рассматривается в комплексе: в промышленности, социальной сфере, образовании, здравоохранении и других отраслях. При плановом развертывании программы мы ожидаем, что вклад производительности в базовых несырьевых отраслях экономики в рост ВВП составит 0,5% к 2021 году. К 2025 году общий вклад производительности может вырасти до 1,6-2%. Бережливые технологии в рамках проекта "Эффективная губерния" внедрят на 20 нижегородских предприятиях агропромышленного комплекса (АПК) в 2018 году.

В мае Глеб Никитин сообщил о создании Корпорации развития Нижегородской области, в совет директоров которой вошел сам. В основные задачи корпорации входит поиск и привлечение инвесторов, обеспечение участия приоритетных проектов в федеральных программах, комплексное сопровождение исполнения проектов по принципу "одного окна". С момента создания Корпорацией ведется работа по 12 проектам, которые находятся в стадии реализации (объем инвестиций 20,72 млрд рублей, 1076 новых рабочих мест), а также по 20 проектам, которые на данный момент находятся в стадии подбора площадки (объем инвестиций - 25,74 млрд рублей, 3910 рабочих мест).

Особое внимание было уделено работе с долгостроями. В июле Глеб Никитин возглавил межведомственную комиссию по защите прав и законных интересов граждан-участников долевого строительства многоквартирных домов.

В рамках подготовки к ЧМ-2018 Глеб Никитин еженедельно контролировал ход окончания строительных работ объектов к чемпионату. В ходе инспекции, в мае, он остался недоволен благоустройством набережной и дал поручение генподрядчику и заказчику усилить контроль за сроками и качеством работ. В день города, 12 июня, в торжественно обстановке набережная была открыта для горожан. Кроме того, 12 июня в срок запустили станцию метро "Стрелка". По итогам проведения ЧМ-2018 экономика Нижегородской области по предварительным оценкам получила более 6 млрд рублей.

Инвестиционный потенциал региона с приходом Глеба Никитина получил новое развитие. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) было подписано соглашение о сотрудничестве с "Группой "ВИС" о привлечении частных инвестиций в экономику области с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

В ходе отчета о деятельности на 2017 год Глеб Никитин затронул все основные сферы и сообщил о привлечении в регион более 37 млрд рублей федеральных средств, что на 3,2 млрд рублей (или на 9,3%) больше, чем в 2016-м году. Он также отметил, что в прошлом году удалось добиться снижения долговой нагрузки на бюджет.

Общий объем финансирования по этой линии по 2017 году составил 18 млрд рублей. Порядка 30% из этой суммы было направлено на поддержку семей с детьми – 5,4 миллиарда рублей. Кроме того, как подчеркнул Никитин, правительство постоянно работает над решением вопросов дефицита кадров в здравоохранении и повышения их квалификации.

Что касается промышленности, то, по мнению врио губернатора, ее конкурентоспособность надо повысить за счет развития кластеров в приоритетных высокотехнологичных отраслях. В июне Глеб Никитин заявил о восстановлении субсидирования процентной ставки по кредитам на техническое перевооружение предприятий.

В июне глава региона и президент общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик подписали соглашение о сотрудничестве по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса и развитие инвестиционной деятельности в регионе.

В начале июля он вошел в состав Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации ФС РФ. Развитие этого направления, по словам главы региона, Нижегородской области является абсолютным приоритетом.

В июле на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге Глеб Никитин сообщил о проявлении интереса развитию "Стадиона Нижний Новгород" со стороны иностранных инвесторов, с которыми ведутся переговоры.

20 июля стало известно, что первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко и глава региона Глеб Никитин вошли совет Высшей школы госуправления РАНХиГС, что дает возможность участвовать в процессе выработки и внедрения передовых образовательных практик в области управления.

В конце июля Глеб Никитин договорился о рассрочке долга перед ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" на более чем 17 млн рублей за газ в Арзамасе Нижегородской области, из-за которого в ряде домов и объектов было отключено горячее водоснабжение.

1 августа Глеб Никитин вошел в обновленный резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем президента России Владимира Путина как человек, имеющий достаточный управленческий опыт и необходимые профессиональные и личностные качества.

В сфере культуры подход Нижегородской области к выборам министра культуры региона в рамках региональной программы "Команда правительства" оказался столь инновационным и сбалансированным, что Министерство культуры РФ намерено внедрить опыт Нижегородской области в других регионах.

В сфере здравоохранения проект "Поезда здоровья" помог обследоваться и получить рекомендации по лечению узконаправленных специалистов тысячам жителей области.

В течение 2,5 месяцев (с 15 июня по 31 августа) мобильные диагностические лаборатории "Поезда здоровья" посетили 136 населенных пунктов в 49 районах региона.

Что касается работы с бюджетом, ожидается, что на 1 января 2019 года уровень госдолга составит 75,6 млрд рублей, тогда как на 1 января текущего года эта сумма равнялась 76,03 млрд рублей. Исполнение консолидированного бюджета Нижегородской области превысило уровень прошлого года на 7% за семь месяцев 2018 года.

В сфере экологии появились позитивные тенденции относительно того, что Нижегородская область будет претендовать на 14,5 млрд рублей в рамках национального проекта "Экология", в том числе на оздоровление реки Волга.

По вопросу строительства и ремонта дорог, Никитин заявил, что проблемы дорожного хозяйства планирует ликвидировать участием в нацпроектах. Общая стоимость 88 млрд рублей. Доля софинансирования нацпроектов из федерального бюджета составит 96%, из бюджета региона – 4%. Он также поручил региональному минтрансу разработать гибкие правила ограничения движения по дорогам.

В августе глава Нижегородской области Глеб Никитин подписал соглашение о строительстве комплекса для круглогодичного выращивания овощей.

В конце августа, по данных Росстата Нижегородская область заняла лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе по зарплате отдельных категорий работников бюджетной сферы. Ранее, по поручению Глеба Никитина повышение заработных плат бюджетникам является одним из бюджетных приоритетов 2018 года - наряду со строительством школ и повышением качества медицинской помощи. Среднедушевой доход населения Нижегородской области за январь-июль 2018 года составил 30,9 тысячи рублей.

В сентября большое внимание было уделено в том числе спорту. Глеб Никитин пообещал продолжить строительство воркаут-площадок в рамках проекта "Живи спортом". Глеб Никитин в ответ на это напомнил, что на первом этапе программы будет введено в строй 80 площадок.

Позднее Глеб Никитин договорился с правительством РФ о выделении дополнительных 88 млн рублей на создание в регионе новых мест в яслях.

В единый день голосования, 9 сентября, Глеб Никитин набрал 67,75% голосов на выборах губернатора и стал абсолютным лидером голосования. В этот день прошло голосование за Стратегию развития.

Глеб Никитин также пообещал уделить особое внимание редевелопменту центральной части Нижнего Новгорода к 800-летию города.

В ходе Digital Summit Глеб Никитин подписал три соглашения для развития IT-технологий в регионе, в том числе с компанией Cisco по повышению эффективности управления и контроля за городскими службами и инфраструктурой, внедрение систем повышения эффективности производства и создание единой цифровой информационно-образовательной среды. Кроме того, подписано соглашение с президентом АО "ЭР-Телеком Холдинг" по развитию телекоммуникационной инфраструктуры в регионе. Также состоялось подписание соглашения со Сбербанком. Документ предполагает сотрудничество по вопросам использования сквозных технологий и цифровых платформ в госуправлении, промышленном секторе и иных сферах деятельности. Его ключевая тема Digital Summit, который проходил с 19-21 сентября, цифровые технологии как основа новой экономики и инструмент повышения качества жизни.

26 сентября 2018 года Глеб Никитин официально вступает в должность губернатора Нижегородской области. Церемония назначена на этот день. Таким образом, ровно через год, с тех пор, как он был назначен указом президента врио главы региона, он стал избранным губернатором Нижегородской области.