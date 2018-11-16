Нижегородская ИФНС подала иск о признании экс-руководителя НПАТ Дмитрия Цыганкова банкротом Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Инспекция ФНС РФ по Нижегородскому району Нижнего Новгорода подала иск о признании бывшего руководителя МП "Нижегородпассажиравтотранс" (НПАТ) Дмитрия Цыганкова банкротом. Иск опубликован на сайте арбитражного суда Нижегородской области.

Иск подан 16 ноября 2018 года. Сумма исковых требований составляет 12 млн 530 тысяч рублей.

21 ноября суд отказал в принятии иска к производству и ставил дело без движения в связи с тем, что при обращении с заявлением уполномоченный орган не внёс денежные средства на выплату вознаграждения финансовому управляющему. В постановлении отмечается, что в соответствии с п. 4 ст. 213.5 закона о банкротстве, в случае невнесения денежных средств заявление оставляется без движения, если нарушения не будут устранены в срок до 12 декабря – суд возвратит заявление.

Как сообщалось ранее, Дмитрий Цыганков покинул пост первого заместителя гендиректора МП "Нижегородпассажиравтотранс" ("НПАТ") 31 мая 2018 года. До этого он руководил предприятием в статусе "и.о." с момента назначения в январе 2016 года.

Напомним, что 31 января 2018 года прокуратура направила в адрес главы города информацию о выявленных нарушениях в деятельности Цыганкова, который являлся руководителем муниципального предприятия и одновременно – ряда коммерческих организаций. В марте 2018 года, прокуратура проводила проверку в НПАТ в связи с односторонними изменениями цен на топливо. В офисе Дмитрия Цыганкова, который до прихода Коновалова более двух лет руководил предприятием в качестве и.о. гендиректора, проходили оперативные мероприятия.

При этом годом ранее сообщалось об отсутствии правовых оснований для проверки Дмитрия Цыганкова на конфликт интересов – тогда отмечалось, что фактически он не является руководителем предприятия, а исполняет его обязанности. Мэр города Владимир Панов в январе 2018 года отмечал, что в данной ситуации "есть определённое лукавство" и принял решение о назначении нового гендиректора предприятия (в апреле им был назначен москвич Артём Коновалов, покинувший пост через два месяца. В октябре гендиректором НПАТ стала экс-директор "Нижегородэлектротранса" Елена Лекомцева).