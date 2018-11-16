Нижний сегодня: главные события дня Общество

Изабелла Дыскина может быть назначена и.о. директора департамента культуры Нижнего Новгорода

В настоящее время Изабелла Дыскина является замдиректора департамента культуры. Вопрос о процедуре ее назначения директором находится в стадии рассмотрения. Кроме того, в августе Изабелла Дыскина попала в число претендентов на пост министра культуры Нижегородской области в рамках региональной программы "Команда правительства".

Оказание стоматологической помощи намерены развивать в Нижегородской области

Такая информация прозвучала от и.о. заместителя губернатора региона Сергея Шевченко. В области разработать концепцию стратегического развития оказания стоматологической помощи в период до пяти лет. Необходимость в этом возникла после того, как исследования регионального ТФОМСа показали, что частные медицинские клиники предъявляют к оплате в страховые организации поддельные документы на предоставленные услуги по ОМС.

Более 2,5 млрд рублей предусмотрено на программу развития транспорта в Нижнем Новгороде в 2019 году

Средства предназначены, в основном, на развитие метрополитена.

Нижегородский губернатор Глеб Никитин и МРСК хотят развивать проект "умные сети" на территории области.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и гендиректор "МРСК Центра" Игорь Маковский обсудили ранее достигнутую договоренность об инвестиционной программе компании в регионе, которая составит 3,5 млрд рублей и предметом этой программы – создание "умных сетей". В ходе обсуждения стороны договорились продолжить и развивать этот проект.

Первый случай гриппа зарегистрирован в Нижегородской области

По результатам мониторинга у одного заболевшего нижегородца был установлен вирус гриппа А Н3N2. Все остальные случаи заболевания – негриппозной этиологии. При этом в целом на территории Нижегородской области заболеваемость ОРВИ ниже эпидемических порогов.

Девять нижегородских маршрутов планируют повысить цены на проезд до 30 рублей в декабре

Администрация Нижнего Новгорода сообщила о том, что девять городских маршрутов планируют повысить цены на проезд до 30 рублей с 1 и 7 декабря 2018 года.

Монтаж первой "Умной остановки" завершился в Нижнем Новгороде

Остановка расположена на ул. Большой Покровской (остановка "Серая Лошадь"). В настоящее время установлен каркас объекта и несколько интерактивных информационных блоков, однако технологическое оснащение продолжается.

Нижегородская ИФНС подала иск о признании экс-руководителя НПАТ Дмитрия Цыганкова банкротом

Сумма исковых требований составляет 12 млн 530 тысяч рублей. Суд отказал в принятии иска к производству и ставил дело без движения в связи с тем, что при обращении с заявлением истец не внёс денежные средства на выплату вознаграждения финансовому управляющему.