Разработанные школьниками проекты роботехнических устройств представят в Нижнем Новгороде 13 декабря.
Как сообщает министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, финальный этап регионального конкурса технического творчества "Время, вперед!" в номинации "Робототехника" будет проходить в Центре развития творчества детей и юношества Нижегородской области.
Программа финала включает в себя защиту конкурсных проектов.
Согласно информации, перед жюри выступят авторы 18 лучших работ.
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