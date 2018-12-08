Разработанные школьниками проекты роботехнических устройств представят в Нижнем Новгороде 13 декабря Общество

Разработанные школьниками проекты роботехнических устройств представят в Нижнем Новгороде 13 декабря.

Как сообщает министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, финальный этап регионального конкурса технического творчества "Время, вперед!" в номинации "Робототехника" будет проходить в Центре развития творчества детей и юношества Нижегородской области.

Программа финала включает в себя защиту конкурсных проектов.

Согласно информации, перед жюри выступят авторы 18 лучших работ.

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