Руководство российской компании "Т Плюс" высоко оценило эффективность концессии в Кстове и Дзержинске Нижегородской области Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Руководство российской компании "Т Плюс" высоко оценило эффективность концессии в Кстове и Дзержинске Нижегородской области. Об этом на межрегиональной пресс-конференции в режиме видеосвязи рассказал председатель правления компании Денис Паслер 11 декабря 2018 года, подводя итоги работы за 2018 год всех филиалов "Т Плюс" в разных городах.

"Если говорить про Кстово и Дзержинск - это хороший пример взаимоотношений с властью. Власти осознанно занимаются проблемами ЖКХ. Таким образом, мы решаем проблему теплоснабжения и надежности. Все, что когда-то было построено 30-50 лет назад, теперь по графику ремонтируется в этих городах. Я обращаюсь к СМИ – нужно объехать объекты, чтобы увидеть разницу, которая настолько разительна. Убеждаюсь в том, что эти механизмы рабочие и нужные. Проблемы реально решаются", - прокомментировал он опыт Нижегородской области.

Компания "Т Плюс" подписала соглашение о передаче ей в концессию объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения в Дзержинске в январе этого года, в Кстове – в апреле 2017 года. Соглашения подписаны на 30 лет.

Эффект концессии

В Кстовском районе в этом году в рамках концессии достраиваются две современные блочно-модульные котельные в населенных пунктах Приволжский и Чернышиха взамен неэффективных старых. Планируется ввести их в эксплуатацию 22 декабря.

Кроме того, в Кстове переложили 7 км трубопроводов тепловых сетей, что немало для такого города. Также заменили запорную арматуру на магистральных теплотрассах – это сокращает время устранения возможных повреждений.

В Дзержинске реализован первый этап проекта индикативного онлайн учета тепловой энергии. Были установлены расходометры, датчики температуры и давления. Таким образом, диспетчер теплосетей сможет оперативно реагировать на любые отклонения от заданных значений параметров теплоносителя.

Одновременно, в рамках концессии в Дзержинске завершается автоматизация 8 ЦТП. В следующем году все 36 ЦТП будут работать в автоматическом режиме и управляться одним диспетчером.

Был реконструирован крупный участок магистральной теплотрассы по ул. Петрищева в Дзержинске и увеличена пропускная способность магистральной теплотрассы на пр. Циолковского.

В следующем году на Дзержинской ТЭЦ планируется построить новый энергетический котел для обеспечения теплоснабжения АО "Сибур-Нефтехим" взамен выведенного из эксплуатации старого котла.

Что касается Нижнего Новгорода, то крупнейший инвестпроект этого года – реконструкция химического цеха Сормовской ТЭЦ, что повысит эффективность работы станции. Благодаря этому, подготовленная на станции вода будет соответствовать качеству питьевой и сможет использоваться для подпитки открытой системы горячего водоснабжения.

"В целом в этом году Нижегородский филиал "Т Плюс" довел общий объем вложений в станции и теплосети до 1 млд 279 млн рублей. Это на 31% больше чем в 2017 году", - сказал директор филиала Александр Фролов.

Долги жителей растут

На пресс-конференции участники отметили, что ситуация с долгами остается тревожной. По состоянию на 1 декабря, сумма задолженности в регионе превысила 1,6 млрд рублей, причем, большая часть – это долги жителей Кстова и Дзержинска.

"Работу с должниками ведем всеми предусмотренными законом способами. Помогает механизм судебного приказа, когда дело рассматривается без вызова должника в суд, поэтому объем взысканий удалось увеличить", - сообщил директор Нижегородского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.

Также в отношении должников существует запрет на выезд за границу, запрет на сделки с недвижимостью и другие меры.

Эффект акций

Снизить общий долг помогают акции для клиентов. К примеру "В Новый год – без долгов", "В отпуск – без долгов", организация Дней здоровья, когда должникам предлагают бесплатно получить медицинские услуги взамен за оплату задолженности, и другие меры.

СПРАВКА:

В составе Нижегородского филиала Группы "Т Плюс" работают Дзержинская, Новогорьковская, Сормовская ТЭЦ, Дзержинские и Кстовские тепловые сети.