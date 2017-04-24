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Общество

"Т Плюс" получило статус единой теплоснабжающей организации Кстовского района Нижегородской области

26 апреля 2017 15:01  [57] Общество

ПАО "Т Плюс" получило статус единой теплоснабжающей организации Кстовского района Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба компании 26 апреля 2017 года.

Соответствующее постановление администрации района было подписано 18 апреля. С 1 января 2017 года "Т Плюс" получила в концессию объекты теплоснабжения и горячего водоснабжения города Кстово и Кстовского района. "Концессионное соглашение заключено на срок 30 лет для реализации инвестиционных мероприятий по реконструкции и модернизации теплосетевого имущества. Сумма инвестиций компании в теплосетевые активы города и района в течение срока действия договора составит 3,3 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Представленная "Т Плюс" инвестиционная программа предусматривает в первые пять лет действия концессии направить на реконструкцию теплосетевой инфраструктуры Кстовского района свыше 110 млн рублей. На территории района предполагается реконструировать 22 и закрыть три неэффективные котельные, построить современную блочно-модульную котельную в поселке Чернышиха. На это целевым образом будут использоваться средства от концессии.

"Наши действия в рамках концессии направлены на внедрение передовых технологий, повышение эффективности и надежности теплоснабжения и качества предоставляемых потребителям услуг. Получение статуса единой теплоснабжающей организации дает нам возможность провести необходимые мероприятия по оптимизации системы теплоснабжения на территории района", – отметил директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов.

Статус единой теплоснабжающей организации на территории города Кстово ПАО "Т Плюс" имеет с 1 января 2015 года.

СПРАВКА:
В составе Нижегородского филиала Группы "Т Плюс" работают Дзержинская, Новогорьковская, Сормовская ТЭЦ, АО "Нижегородские коммунальные системы" и Кстовские тепловые сети.

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