Автоматическая система оплаты проезда в Дзержинске Нижегородской области начнёт работу с 25 декабря Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Автоматическая система оплаты проезда в Дзержинске Нижегородской области начнёт работу в тестовом режиме с 25 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 14 декабря.

Как пояснил министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов в ходе визита в Дзержинск, систему планируется внедрить до конца 2018 года. Сейчас водители и кондукторы МУП "Экспресс" учатся работать с валидаторами и транспортными картами.

"Дзержинск – один из лидеров подключения к автоматизированной системе оплаты проезда. Все перевозчики города, в том числе и муниципальное предприятие, заключили договоры с оператором АСОП. До 25 декабря в Дзержинск поступит все необходимое оборудование, и автоматическую систему оплаты проезда запустят в тестовом режиме. Самое главное, что переход на эту систему позволит сделать прозрачными все доходы от оплаты проезда", - сказал Вадим Власов.

Глава Дзержинска Иван Носков отметил, что переход на АСОП является одной из основных задач дзержинского транспортного предприятия, вторая – повышение контроля за соблюдением расписания движения общественного транспорта.

В рамках рабочего визита на МУП "Экспресс" Вадим Власов и Иван Носков также осмотрели новый подвижной состав. В 2018 году МУП "Экспресс" приобрел 12 новых автобусов. Они могут работать как на бензине, так и на метане. Один из автобусов оснащен оборудованием для маломобильных граждан.



СПРАВКА

Все мероприятия по внедрению АСОП в Нижегородской области будут завершены до 1 января 2019 года. К этому моменту переносными или стационарными валидаторами должен быть оборудован весь муниципальный и частный общественный транспорт региона.



Для оплаты проезда необходимо приобрести транспортную карту. Карты могут быть неименные и персональные. Транспортные карты можно использовать в любом транспортом средстве перевозчиков, подключившихся к АСОП, вне зависимости от района, где она выдана и используется.

Помимо транспортных карт, терминалы системы принимают и банковские карты с возможностью бесконтактной оплаты (национальной платежной системы "Мир", международных платежных систем Visa, Mastercard), а также смартфоны с платежными сервисами Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay.