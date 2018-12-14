Администрация Дзержинска Нижегородской области приобрела ещё один низкопольный автобус с подъёмником Общество

Фото: городская администрация Дзержинска

Администрация Дзержинска Нижегородской области приобрела еще один новый низкопольный автобус для нужд муниципального транспортного предприятия "Экспресс". Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации по итогам визита министра транспорта и автомобильных дорог региона Вадима Власова на МУП "Экспресс" 14 декабря 2018 года.

Согласно информации, новый автобус марки ПАЗ 32054 оборудован техническим устройством, обеспечивающим доступ в него маломобильных групп населения. Транспорт рассчитан на 34 места, из которых 17 сидячих.

Автобус закуплен в рамках реализации государственной программы "Социальная поддержка граждан Нижегородской области". Его стоимость составила 2,35 млн рублей, при этом более 1,5 млн рублей выделил бюджет города, еще более 800 тысяч рублей –средства федерального и областного бюджетов.

Как рассказал начальник управления транспорта и связи администрации департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации Дзержинска Вадим Тараканов, автобус поступил 12 декабря. "В настоящее время он проходит регистрацию в ГИБДД, после чего выйдет на линию. Сейчас мы выбираем по какому маршруту его пустить, анализируем, где он был бы наиболее востребован", - отметил он.

Напомним, всего за последние пять месяцев текущего года для нужд муниципального транспортного предприятия Дзержинска за счет средств областной субсидии при софинансировании из городского бюджета было приобретено 12 новых автобусов марки ПАЗ на общую сумму более 22 млн рублей.