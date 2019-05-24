Последние новости рубрики Общество
29 мая 2019 18:59  [79] Нижний сегодня: главные события дня
29 мая 2019 17:59  [172] Незаконную торговлю пресекли в Ленинском районе после обращения жителей
29 мая 2019 17:44  [110] "Детские лагеря к началу сезона должны быть подготовлены на достойном уровне", - Андрей Тарасов
29 мая 2019 17:01  [160] Дзержинск на первом месте в Нижегородской области по реализации государственной молодежной политики
29 мая 2019 16:40  [403] Нижегородская администрация планирует увеличить количество въездов в ЖК "Аквамарин"
29 мая 2019 16:17  [154] Акция "Бюст-мост через Волгу: против рака груди" пройдет в Дзержинске 31 мая
29 мая 2019 15:54  [208] Публичные слушания по смене зонирования при строительстве храма-часовни пройдут в Приокском районе 30 мая
29 мая 2019 15:21  [152] Подрядчика для сноса нескольких аварийных домов в Сормовском районе Нижнего Новгорода выберут в июне
29 мая 2019 14:54  [184] Две жизни спасли нижегородские кардиохирурги благодаря уникальным операциям на сердце
29 мая 2019 14:39  [226] Чемпионат по поеданию бургеров пройдет в нижегородском универмаге "Сормовские Зори" 2 июня
Общество

Нижегородская администрация планирует увеличить количество въездов в ЖК "Аквамарин"

29 мая 2019 16:40  [403] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Нижегородская администрация планирует увеличить количество въездов в ЖК "Аквамарин" (Ленинский район). Об этом договорились глава города Владимир Панов с жильцами комплекса в ходе встречи 28 мая 2019 года.

Жители выразили беспокойство недостаточным количеством выездов из ЖК и отсутствием пешеходных зон. Кроме того, встал вопрос, касающийся пересечения железной дороги.

"По факту въезд в жилой комплекс только один, и это крайне неудобно для жителей, потому что кому-то утром нужно выезжать на работу, кому-то – отвезти ребенка в детский сад или в школу", – пояснил Владимир Панов.

Также Владимир Панов пообещал разрешить вопросы, связанные с обустройством тротуаров и освещением дворов.

"Будем надеяться, что после нашей встречи с Владимиром Александровичем в жилом комплексе начнутся результативные действия, и условия проживания здесь улучшатся", - поделился житель ЖК "Аквамарин" Антон Морозов.

Обсуждение наболевших вопросов было организовано по итогам встречи главы города с жителями Ленинского района 24 апреля 2019 года.

В сентябре прошлого года сообщалось, что администрация вновь перенесла дату аукциона по строительству детсада в ЖК "Аквамарин" (ул. Деревообделочная).

В числе обращений от жителей ЖК "Аквамарин" ранее также поступали жалобы в региональное управление Роспотребнадзора на запах аммиака в квартирах. В рамках административного расследования была проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза, которая установила превышение в квартирах норм по содержанию аммиака.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph