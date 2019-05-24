Нижегородская администрация планирует увеличить количество въездов в ЖК "Аквамарин" Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Нижегородская администрация планирует увеличить количество въездов в ЖК "Аквамарин" (Ленинский район). Об этом договорились глава города Владимир Панов с жильцами комплекса в ходе встречи 28 мая 2019 года.

Жители выразили беспокойство недостаточным количеством выездов из ЖК и отсутствием пешеходных зон. Кроме того, встал вопрос, касающийся пересечения железной дороги.

"По факту въезд в жилой комплекс только один, и это крайне неудобно для жителей, потому что кому-то утром нужно выезжать на работу, кому-то – отвезти ребенка в детский сад или в школу", – пояснил Владимир Панов.

Также Владимир Панов пообещал разрешить вопросы, связанные с обустройством тротуаров и освещением дворов.

"Будем надеяться, что после нашей встречи с Владимиром Александровичем в жилом комплексе начнутся результативные действия, и условия проживания здесь улучшатся", - поделился житель ЖК "Аквамарин" Антон Морозов.

Обсуждение наболевших вопросов было организовано по итогам встречи главы города с жителями Ленинского района 24 апреля 2019 года.

В сентябре прошлого года сообщалось, что администрация вновь перенесла дату аукциона по строительству детсада в ЖК "Аквамарин" (ул. Деревообделочная).

В числе обращений от жителей ЖК "Аквамарин" ранее также поступали жалобы в региональное управление Роспотребнадзора на запах аммиака в квартирах. В рамках административного расследования была проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза, которая установила превышение в квартирах норм по содержанию аммиака.