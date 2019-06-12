Нижний сегодня: главные события дня Общество

Заочный этап отбора на пост главы нижегородского минздрава завершается 19 июня

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин приглашает профессионалов сферы здравоохранения принять участие в отборе на должность.

Александр Разумовский станет депутатом ЗС НО

Избирком рассмотрел вопрос о передаче депутатского мандата Александра Бочкарева в Законодательном собрании Нижегородской области Александру Разумовскому.

Экс-полпред в ПФО Михаил Бабич назначен замминистра экономического развития РФ

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Михаил Бабич с августа прошлого года занимал должность чрезвычайного и полномочного посла РФ в Белоруссии. До этого он являлся полпредом в ПФО.

Более 800 млн рублей направят в 2019 году на строительство трассы Неклюдово-Золотово в г.о.Бор

В бюджете 2019 года на строительство трассы предусмотрена сумма в 817 млн рублей, в 2020 году – около 297 млн рублей, а в 2021 году – 1,682 млрд рублей.

Карту киосков и рекламных объектов создали в Нижнем Новгороде

Как сказал глава города Владимир Панов, задача данной карты, которая выполнена в виде электронного портала, – сделать доступной информацию обо всех объектах нестационарной торговли и рекламных конструкциях Нижнего Новгорода.

Теплая погода возвращается в Нижегородскую область

К концу недели прогнозируется + 28°.