Последние новости рубрики Общество
17 июня 2019 18:52  [112] Нижний сегодня: главные события дня
17 июня 2019 18:21  [85] Киоск с истекшим сроком аренды демонтировали по решению властей в Сормовском районе
17 июня 2019 17:54  [144] Кафе "Гурман" открылось в нижегородском универмаге "Сормовские Зори"
17 июня 2019 17:28  [114] Фестиваль "Город молодежи" пройдет в Дзержинске 29 июня
17 июня 2019 16:58  [135] Реклама "Почта Банка" в Нижнем Новгороде признана незаконной, - суд
17 июня 2019 16:47  [163] "Многолетний долг теплоэнергетиков Арзамаса закрыт почти наполовину", - Александр Щелоков
17 июня 2019 16:38  [217] Более 800 млн рублей направят в 2019 году на строительство трассы Неклюдово-Золотово в г.о.Бор
17 июня 2019 16:26  [161] Ранее судимый мужчина пытался тайно проникнуть в Саров Нижегородской области
17 июня 2019 16:05  [160] ЗС НО предложило компенсировать пригородным перевозчикам до 3 рублей за льготников
17 июня 2019 15:27  [209] Карту киосков и рекламных объектов создали в Нижнем Новгороде
Общество

Нижний сегодня: главные события дня

17 июня 2019 18:52  [112] Общество

Заочный этап отбора на пост главы нижегородского минздрава завершается 19 июня

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин приглашает профессионалов сферы здравоохранения принять участие в отборе на должность.

Александр Разумовский станет депутатом ЗС НО

Избирком рассмотрел вопрос о передаче депутатского мандата Александра Бочкарева в Законодательном собрании Нижегородской области Александру Разумовскому.

Экс-полпред в ПФО Михаил Бабич назначен замминистра экономического развития РФ

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Михаил Бабич с августа прошлого года занимал должность чрезвычайного и полномочного посла РФ в Белоруссии. До этого он являлся полпредом в ПФО.

Более 800 млн рублей направят в 2019 году на строительство трассы Неклюдово-Золотово в г.о.Бор

В бюджете 2019 года на строительство трассы предусмотрена сумма в 817 млн рублей, в 2020 году – около 297 млн рублей, а в 2021 году – 1,682 млрд рублей.

Карту киосков и рекламных объектов создали в Нижнем Новгороде

Как сказал глава города Владимир Панов, задача данной карты, которая выполнена в виде электронного портала, – сделать доступной информацию обо всех объектах нестационарной торговли и рекламных конструкциях Нижнего Новгорода.

Теплая погода возвращается в Нижегородскую область

К концу недели прогнозируется + 28°.

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