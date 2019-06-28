Нижний сегодня: главные события дня

Финансирование строительства крытого перехода в Шахунской ЦРБ начнётся в 2019 году
На сегодняшний день отсутствие крытого перехода между терапевтическим и хирургическим отделениями остается главной проблемой ЦРБ - больных между отделениями перевозят через улицу. Учреждение обслуживает около 36 тысяч человек.
"Мы намерены и дальше наращивать поддержку сельхозпроизводителей в Нижегородской области", - Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сказал, что регион сегодня обеспечивает себя молоком и молочной продукцией на 76% и входит в ТОП-10 по производству молока в РФ. По словам главы региона, правительство области намерено наращивать поддержку сельхозпроизводителей. В этом году планируется ввести в эксплуатацию 11 животноводческих объектов общей мощностью более 4300 голов скота и начать строительство самого крупного в регионе животноводческого комплекса на 2500 коров (в Лысковском районе).
Короткое замыкание стало предварительной причиной пожара в цехе ГАЗа (видео)
Сегодня на территории Горьковского автозавода в результате пожара сгорело помещение конденсаторной и фасад здания на площади 300 кв.м. Причиной пожара стало короткое замыкание в резервной конденсаторной установке. Людей эвакуировали до прибытия первых пожарно-спасательных подразделений.
Китов, ушастых тюленей и филинов запретили заводить в России - или все-таки можно?
Правительство РФ установило перечень животных, которых запрещено держать дома. С перечнем животных можно ознакомится в информационной заметке НИА "Нижний Новгород".
Температура не выше +18° и ливни ожидают нижегородцев в выходные
Неблагоприятную погоду погоду будет сопровождать порывистый ветер до 15 м/с.
Строительство восьми детских садов началось в Нижегородской области
Детские сады рассчитаны на 700 новых мест, в том числе 100 – в ясельных группах.
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