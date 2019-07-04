Нижний сегодня: главные события дня Общество

Рекультивация шламонакопителя "Белое море" завершается в Дзержинске

В настоящее время объект накопленного экологического ущерба начали засыпать растительным грунтом и покрывать биоматами. Предполагалось, что рекультивация закончится к апрелю 2020 года, но подрядчик говорит о досрочном завершении работ.

Билеты на открытые показы кинофестиваля "Горький fest" начнут выдавать в Нижнем Новгороде 15 июля

На сайте НИА "Нижний Новгород" опубликована программа фестиваля и рассказывается о возможностях, которые организаторы предоставляют зрителям в рамках этой программы.

Новое здание начали строить на месте нижегородского ОКН "шахматного дома", несмотря на запрет

Игорный дом Троицкого ("шахматный дом") являлся собственностью частного лица. Собственник ликвидировал объект культурного наследия (разобрал по кирпичу) и намеревается возвести на этом месте новое здание, что вызвало общественный резонанс.

Купаться не рекомендуется: более половины нижегородских озер не прошли проверку Роспотребнадзора

По данным на 8 июля в Нижегородской области проведено порядка 600 исследований воды поверхностных водоемов в зонах купания на микробиологические, санитарно-химические, паразитологические и вирусологические показатели. По итогам проверок в девяти озерах купаться не рекомендуется: перечень озер.

Нижегородский кинотеатр "Октябрь" вновь выставлен на продажу

Здание бывшего кинотеатра "Октябрь" продает агентство недвижимости за 220 млн рублей.

Проезд на нижегородском маршруте № 57 подорожает до 30 рублей с 29 июля

Владельцем маршрута №57 "Красное Сормово - микрорайон Верхние Печеры" является ООО "Елена".