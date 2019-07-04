Нижегородский земельный совет одобрил 15 проектов на 3,3 млрд рублей Бизнес

Нижегородский земельный совет одобрил 15 проектов на 3,3 млрд рублей Фото: НИА Нижний Новгород

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области на заседании 17 июля 2019 года одобрил 15 заявок на выделение земельных участков для реализации инвестиционных проектов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

ГКУ "Нижегородстройзаказчик" просило участок для строительства противотуберкулезного диспансера в Арзамасе. Площадь, которая необходима для возведения объекта, составляет 21,5 тысяч кв. метров, объем инвестиций - 974 млн рублей.

Также одобрена заявка на строительство крытого футбольного манежа в г.Бор. Его площадь составит 39 тысяч кв. метров. Возведение объекта обойдется в 500 млн рублей.

Кроме того, земельный совет согласовал заявки местных администраций на участки под фельдшерско-акушерский пункт в д.Зелецино Кстовского района (2 тысячи кв. метров, инвестиции - 12 млн рублей) и на новое здание школы в г.Ардатов (38,6 тысяч кв. метров, 700 млн рублей).

Напомним, что совет сегодня также одобрил заявки на предоставление участков, где расположится специализированное хранилище для фондов ГБУК НО "Нижегородский историко-архитектурный музей заповедник", завод по производству комплектующих для смартфонов и компьютеров, здание центрального архивного хранилища региональной ФНС России, а также Центр культурного развития и автостанция в Дивеево.

"Общий объем инвестиций в одобренные проекты – 3,3 млрд рублей, будет создано около 80 рабочих мест. Проекты разной направленности, но единых приоритетов в развитии региона. Диспансер и ФАП – это нацпроект "Здравоохранение", Центр культурного развития и автостанция - развитие паломническо-туристического кластера "Арзамас – Дивеево – Саров". Научно-исследовательский лабораторный комплекс отвечает реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", - отметил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.

Напомним, что совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве региона создан по поручению главы Нижегородской области Глеба Никитина в июле 2018 года. Совет рассматривает вопросы предоставления участков для строительства, заключения концессионных соглашений и соглашений в рамках ГЧП с использованием госимущества.